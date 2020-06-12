Новые объекты от ОАО «Мозырьпромстрой» украсят город

Источник материала: Mlife

Сводки рабочего дня

Чем наполнены сегодняшние трудовые будни ОАО «Мозырьпромстрой», рассказывает первый заместитель генерального директора, депутат районного Совета депутатов Александр Иванович ГАРИСТ.

– Сегодня наш основной объект, – рассказывает Александр Иванович, – пеллетный завод, на котором практически уже завершены общестроительные работы, поэтому наводим порядок, вывозим подсобный инвентарь, инструменты и т.д. Конечно же, жилые дома: в мае закончено строительство 45-квартирного жилого дома в г. Ельске, практически завершено строительство 40-квартирного жилого дома позиция № 11/1 в микрорайоне № 3 (район РУЭС) – сдача в эксплуатацию предстоит в июне, выполняются строительно-монтажные работы на 80-квартирном жилом доме по ул. Мира возле горбольницы. Начаты, но пока приостановлены работы по 66-квартирному жилому дому в микрорайоне № 11 (ул. 33-й ракетной дивизии) по причине отсутствия финансирования.

Приступаем к строительству нового 40-квартрного жилого дома в г. Наровле, на стадии проектирования два объекта жилых домов – 66-квартирный жилой дом монолитной конструкции с встроенными помещениями на первом этаже в микрорайоне № 11 и жилой дом, в котором пока не определено количество квартир, 60 или 72, также в микрорайоне № 11. Он будет расположен в географическом конечном углу, завершающем застройку этого микрорайона, т.е. ближе к Дроздам. Соответственно, к этим домам будет построена вся инженерная инфраструктура: электросети, водопровод, канализация и т. д.

Продолжаем работы на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», прорабатывается ряд новых объектов на территории Республики Беларусь – так что в планах работа не только в Мозыре и прилегающих районах, но и в других областях страны.

В июне активно включаемся в общую программу благоустройства Мозыря: будем выполнять на субподряде у КПРСУП «Гомельоблдорстрой» ряд работ на объектах города – предстоят электромонтажные, общестроительные и другие работы на мозырских улицах. Мозыряне могут видеть продолжение строительства второго пускового комплекса спортивно-оздоровительного центра, спонсором строительства является Мозырский НПЗ. В настоящее время выделены средства достаточные, чтобы закончить все наружные работы, т.е. кровли, фасады, окна, двери, и подать тепло, чтобы, как минимум, сохранить объект от разрушения. Будут средства – перейдем и на внутренние работы.

Объем работы по благоустройству Мозыря предстоит огромный, скорее всего, придется поработать и в следующем году, но если удастся воплотить все задуманное, Мозырь будет жемчужиной не только Полесья, но и всей Беларуси.

Сегодня загрузка у ОАО «Мозырьпромстрой» более, чем на 100 % – все при деле и при работе.

Движение вверх

– Продлена санация ОАО «Мозырьпромстрой» до 2025 года. Говоря школьным языком, это переход в следующий класс или оставили на второй год?



– Считаю, что это несомненное достижение, потому что за прошедшие два года, на которые у нас была предоставлена возможность финансового оздоровления, мы показали и доказали, что организация жизнеспособная, что мы можем строить, и, более того, построили не только жилье, но и ряд важных, значимых объектов.

Это реконструкция здания бывшего УПК, куда переехал районный суд – своим обновлением это здание позволило значительно украсить часть ул. Пролетарской, появилось современно организованное пространство. Также прошла реконструкция здания Следственного комитета, построены большие современные молочнотоварные фермы «Завойть» в Наровлянском районе и в Гуринах (КСУП «Экспериментальная база «Криничная»), первый пусковой комплекс спортивно-оздоровительного центра. Сдана в эксплуатацию школа № 1 в г. Калинковичи, которая больше восьми лет являлась долгостроем, сделали искусственное покрытие на стадионе «Спартак», а также ряд других объектов, которые по своей сложности являются непростыми.

Самое главное: мы сумели сохранить коллектив, высокопрофессиональных инженерно-технических работников – тех, с кем можно решать любые вопросы, и, соответственно, рабочий состав. Нам удалось не только отреставрировать парк машин и механизмов, но и немного обновиться.

Да, пришлось пойти на не совсем популярные меры – оптимизация численности, подчеркну, инженерно-технических работников, потому что рабочий состав, наоборот, – берем всех желающих. Более того, мы ежегодно принимаем на работу около ста человек – выпускников профильных колледжей и лицеев. Численность работающих стабилизировалась на уровне девятисот с небольшим человек – это хороший показатель.

Удалось повысить жизнеспособность трудового коллектива, например, увеличить заработную плату: когда мы три года назад начинали санацию, у нас средняя зарплата не достигала даже 400 руб., но сегодня мы уже приблизились к 1000 руб. средней зарплаты.

Поэтому продление санации – это не простое механическое решение: изучаются показатели, анализируется деятельность за прошедший период – поскольку суд принял такое решение – продлить санацию – значит, мы его заслужили, это является хорошим показателем. Нам дали возможность еще пять лет работать, развиваться, уменьшать долги.

Сейчас уже никто не помнит, что совсем недавно предприятие ходило с определением «банкрот». Сегодня ОАО «Мозырьпромстрой» является нормальной стабильно платежной организацией: у нас нет задолженностей в бюджет, за оказанные услуги, за поставленные материалы. Если и возникает, то она носит текущий характер, потому что с нами тоже не всегда вовремя рассчитываются. Но в итоге все разрешается благополучно, и обиженных на нас людей, что мы кого-то обманули или подставили, нет.

В настоящее время находится на экспертизе разработанная документация по стадиону «Юность», где мы будем тоже генподрядчиками. В стадии разработки проектная документация на строительство нового детского сада на 330 мест, который в этом году начнем строить – мы выиграли тендер.

Здоровый коллектив

– Текущая эпидемиологическая ситуация как-то повлияла на работу организации?



– Слава Богу, пока мы не ощутили остро на себе эту проблему. Есть несколько человек, которые признаны контактами первого уровня из девятисот с небольшим, что трудятся у нас. И мы делаем все возможное, чтобы защитить своих работников: помимо общепринятых мер гигиены, приобрели страховку, которая позволит компенсировать расходы с лечением заболевшим работникам. Ни на одном из объектов работы из-за болезни не пришлось останавливать.

Диалог с народом

– Вы избраны депутатом районного Совета депутатов, это новая для вас роль, какие задачи вам уже выпало решать?



– За период моей работы обратились около десяти человек. Все вопросы, которые были изложены, касались благоустройства улиц, дворовых территорий моего избирательного округа Интернациональный № 4. Моя задача была помочь людям достучаться до тех служб, которые должны выполнять свои непосредственные функциональные обязанности, но в силу порой чрезмерной загруженности, занятости не полностью обращают внимание на те проблемы, которые имеются на местах. Заявленные проблемы были решены, практически все относились к сфере деятельности Мозырского райжилкомхоза. Мне, как депутату, пошли навстречу, прислушались и помогли закрыть проблемные ситуации.

Деньги к деньгам

– Перед нашей беседой довелось послушать часть вашей планерки, на которой вы ставили самые разнообразные задачи. Из чего состоит ваш сегодняшний рабочий день?



– Основная задача любой хозрасчетной организации – получить прибыль. В достижении этого показателя и складывается рабочий день, можно разделить его по блокам.

Чтобы заработать, необходимо, во-первых, наличие загрузки организации, потому что, если есть работа и где работать – будет из чего получать прибыль. Потом, когда уже спланирована и составлена программа производственной деятельности, включается мысль: как сделать так, чтобы получить экономию – это направление разделяется на много векторов. Это производительная работа, закупка материалов идеальных по соотношению цена/качество, своевременное и не более положенного обеспечение машинами и механизмами, потому что перерасход ведет к растрате и убыткам.

И обязательно инженерная мысль: потому что если все время бежать за проектом, то можно и опоздать, и сбиться с курса. Поэтому надо включать мозги, чтобы подумать, как любое дело можно оптимизировать, усмотреть рационализаторское мероприятие, чтобы рационально использовать все средства и механизмы в достижении главной цели – получение прибыли.

Стремиться к совершенству

– В чем сегодня сильные стороны ОАО «Мозырьпромстой», что его надо выбирать в качестве генподрядчика?



– Тем трудовым коллективом, который мы имеем, мы можем посражаться за строительство любого объекта, независимо от его назначения, будь то жилье, сельское хозяйство, объект общественного или промышленного назначения – достаточно сил и опыта, чтобы построить любой объект.

Дмитрий Кулик.