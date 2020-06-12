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Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

12.06.2020 15:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

30 километров от Минска. Когда-то это была роскошная усадьба, где под звон хрустальных бокалов высшее общество обсуждало светские темы. Но сейчас некогда роскошный дворец навещают только редкие туристы. Съемочная группа программы «Центральный регион» отправилась в усадьбу Монюшко-Ваньковичей, что находится в поселке Смиловичи. 

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
В Сети достаточно интерактивных карт, на которых нанесены все заброшенные и почти забытые объекты Минской области. Если вы не хотите прокладывать путь через сельскую местность – начните путешествие с трассы М4. Она ведет через Червенский район. Он подарил нам сразу несколько нетуристических достопримечательностей, которые находятся недалеко от автомагистрали.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Первые упоминания о Смиловичах в официальных документах появились в XV веке. Принадлежало имение различным дворянским семьям. Станиславу Монюшко – прадеду знаменитого композитора – усадьба перешла в 1791 году.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Ирина Середа, научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея:
Известно, что до 1791 года здесь находился замок, который начинал строить Огинский. Но конкретных известий нет: ни рисунков, ни документов.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

В 1795 году на месте былого замка Монюшко начал возводить дворец. Найти закладной камень, торжественно помещенный в основание сооружения в первый день стройки, не составляет труда и сейчас. К слову, «в наследство» Монюшко также достался старинный костел. Но до наших времен постройка не сохранилась. Ее взорвали в 30-ые годы – во времена борьбы со всеми религиозными атрибутами. 

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Ирина Середа:
В 17 веке костел Святого Винсента был заложен Марцианом Огинским. И также при нем находился монастырь, который достраивался следующими владельцами. Построен в стиле позднего барокко. Там находилось множество икон, солнечные часы. К сожалению, мы ничего в наше время не имеем.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Во дворце Монюшко находилась библиотека, картинная галерея, хранились архивные материалы. Но, к сожалению, из этого почти ничего не сохранилось: дворец неоднократно разграблялся. Немногочисленные документы сейчас находятся в Варшавской и Виленской национальных библиотеках.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Ирина Середа:
После смерти Станислава Монюшко дворец перешел Казимиру Монюшко – его сыну. Он был известным по тем временам ботаником. Выводил новые сорта растений. И при нем был создан ботанический сад, парк, огороды, где выращивались экзотические растения.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Сейчас необычные растения в Смиловичах тоже не найти. Зато сохранилась Аллея Влюбленных. Так ее прозвали уже нынешние жители поселка. 

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Ирина Середа:
Аллея проходит от сторожки, которая сохранилась. Она находится на въездных воротах замка. Здесь у нас в основном посажены липы и клены. Сохранились от старого парка некоторые деревья. Например, черная сосна. На территории Беларуси таких деревьев всего несколько экземпляров.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

После смерти Казимира Монюшко усадьба перешла его младшему брату Александру. Он начал возводить новый дворец – бок о бок с предыдущим. Строительство закончил уже его зять Леон Ванькович. Эпоха величия усадебного комплекса завершилась после революции 1917 года, когда последний его владелец эмигрировал. Тогда же дворец национализировали. А позже превратили в обычный жилой дом! Часть здания отошла сельскохозяйственному техникуму. 

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Сейчас большая часть дворца напоминает руины. А вот вторая половина усадьбы внушает надежду. Обновленные стены, современные окна, двери…. Не так давно дворец Монюшко-Ваньковичей приобрел частник. За свои деньги начал реставрацию под строгим надзором историков. К сожалению, пока что средств закончить начатое не хватает. А потому энтузиасты будут рады любой помощи – и денежной, и нематериальной. Приложить руку к сохранению исторического наследия можно даже, просто организовав субботник. 

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Как Вы считаете, это хорошо, что усадьбу выкупил частник? 

Ирина Середа: 
Конечно, нужны хозяйские руки. Что-то нужно законсервировать, чтобы посетители видели, как выглядел замок в 19 столетии. Но чтобы он не разрушался, нужна реставрация более современная. И какое-то предназначение должно быть у этого замка. Должна быть дальнейшая жизнь. Не должны такие здания, имеющие глубокую историю, просто умирать и разрушаться.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

А вот хозяйственные постройки, что находятся неподалеку, не выкуплены. Там все еще живут люди.

Вероника Сайко: 
Это здание тоже представляет собой историко-культурную ценность. Собственно, это мы можем видеть на такой вот вывеске. Здесь когда-то располагался флигель, и тут жили старшие дети Монюшко. К слову, у него было 16 наследников, но не все они выжили. Нам очень повезло, дверь в подъезд открыта: здесь все еще живут люди. И сколько им не предлагали съехать, они все время отказывались и решили остаться в этом доме. Давайте же зайдем в подъезд и посмотрим, что сохранилось.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

К слову, подъезд полностью сквозной. Обе двери открыты. Видимо, жильцы не боятся непрошенных гостей, вроде нас. Что интересно – все лестничные пролеты деревянные. Как видно, жители либо работники ЖКХ регулярно прокрашивают в яркие цвета лестницу.

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Лестница тоже деревянная, скрипит под ногами. Подъезд выглядит не очень презентабельно. Скажем так, не для детей известного дворянского рода. Где-то еще стоят деревянные двери в квартиры.

Люди в материале: Ирина Середа, Вероника Сайко

 
Теги: Минск
 
 
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30 километров от Минска. Когда-то это была роскошная усадьба, где под звон хрустальных бокалов высшее общество обсуждало светские темы. Но сейчас некогда роскошный...
 
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