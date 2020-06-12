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Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах
Источник материала: СТВ
30 километров от Минска. Когда-то это была роскошная усадьба, где под звон хрустальных бокалов высшее общество обсуждало светские темы. Но сейчас некогда роскошный дворец навещают только редкие туристы. Съемочная группа программы
Вероника Сайко, корреспондент СТВ:
Первые упоминания о Смиловичах в официальных документах появились в XV веке. Принадлежало имение различным дворянским семьям. Станиславу Монюшко – прадеду знаменитого композитора – усадьба перешла в 1791 году.
В 1795 году на месте былого замка Монюшко начал возводить дворец. Найти закладной камень, торжественно помещенный в основание сооружения в первый день стройки, не составляет труда и сейчас. К слову, «в наследство» Монюшко также достался старинный костел. Но до наших времен постройка не сохранилась. Ее взорвали в 30-ые годы – во времена борьбы со всеми религиозными атрибутами.
Во дворце Монюшко находилась библиотека, картинная галерея, хранились архивные материалы. Но, к сожалению, из этого почти ничего не сохранилось: дворец неоднократно разграблялся. Немногочисленные документы сейчас находятся в Варшавской и Виленской национальных библиотеках.
Ирина Середа:
Сейчас необычные растения в Смиловичах тоже не найти. Зато сохранилась Аллея Влюбленных. Так ее прозвали уже нынешние жители поселка.
После смерти Казимира Монюшко усадьба перешла его младшему брату Александру. Он начал возводить новый дворец – бок о бок с предыдущим. Строительство закончил уже его зять Леон Ванькович. Эпоха величия усадебного комплекса завершилась после революции 1917 года, когда последний его владелец эмигрировал. Тогда же дворец национализировали. А позже превратили в обычный жилой дом! Часть здания отошла сельскохозяйственному техникуму.
Сейчас большая часть дворца напоминает руины. А вот вторая половина усадьбы внушает надежду. Обновленные стены, современные окна, двери…. Не так давно дворец Монюшко-Ваньковичей приобрел частник. За свои деньги начал реставрацию под строгим надзором историков. К сожалению, пока что средств закончить начатое не хватает. А потому энтузиасты будут рады любой помощи – и денежной, и нематериальной. Приложить руку к сохранению исторического наследия можно даже, просто организовав субботник.
Как Вы считаете, это хорошо, что усадьбу выкупил частник?
А вот хозяйственные постройки, что находятся неподалеку, не выкуплены. Там все еще живут люди.
Вероника Сайко:
К слову, подъезд полностью сквозной. Обе двери открыты. Видимо, жильцы не боятся непрошенных гостей, вроде нас. Что интересно – все лестничные пролеты деревянные. Как видно, жители либо работники ЖКХ регулярно прокрашивают в яркие цвета лестницу.
Лестница тоже деревянная, скрипит под ногами. Подъезд выглядит не очень презентабельно. Скажем так, не для детей известного дворянского рода. Где-то еще стоят деревянные двери в квартиры.
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Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах
30 километров от Минска. Когда-то это была роскошная усадьба, где под звон хрустальных бокалов высшее общество обсуждало светские темы. Но сейчас некогда роскошный...
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