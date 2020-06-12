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Цепкало: Решили поучаствовать в выборах - нашлись коробки с «компроматом». Вот такое совпадение!

12.06.2020 14:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Валерий Цепкало оценивает обыски, задержания сторонников альтернативных кандидатов как попытку давления. Он также выразил поддержку всем претендентам в кандидаты и надежду, что все дойдут до стадии регистрации. Об этом он заявил в комментарии TUT.BY.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Те события, которые происходят вокруг кандидатов и их сторонников, я расцениваю как попытку давления. Но мы справимся и будем идти дальше, поскольку видим, как много прекрасных людей, настоящих граждан и патриотов в нас верят. Вас же, соотечественников, я прошу задуматься только об одном — мы, претенденты на высший пост, жили и работали в этой стране, и все у нас было хорошо, никаких вопросов со стороны органов или проблем с законом не возникало, но как только мы решили предложить альтернативные пути развития Беларуси и поучаствовать в президентских выборах, так сразу нашлись коробки с «компроматом» и вопросы со стороны правоохранителей. Вот такое совпадение! По-моему, все ясно без комментариев, — сказал Валерий Цепкало.

Претендент в президенты отметил, что сейчас все должны собраться и сделать все законное и возможное в рамках Конституции, «чтобы вернуть власть народу».

— Вот поэтому нам нужен новый курс, новые молодые лица, чтобы навсегда покончить с Беларусью мрачного прошлого и построить Беларусь светлого будущего, — отметил Цепкало.

Штаб претендента работает в штатном режиме, пикеты везде выставляются.

Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял претендент в президенты Виктор Бабарико, пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходил у людей, связанных с Бабарико. Обыски происходили в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В качестве подозреваемых по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Как рассказал в интервью TUT.BY Виктор Бабарико, обыски прошли и у его друзей. На 19.30 друзья так и не вышли с ним на связь: их увезли на «беседу» 10 часов назад, их статус — опрашиваемые.

Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.

Также утром 11 июня, когда в Белгазпромбанке уже шли обыски, появилась информация, что к дому Валерия Цепкало приехали сотрудники Комитета госконтроля. Позже представитель Цепкало эту информацию опроверг и заявил, что все хорошо.

 
 
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Валерий Цепкало в комментарии TUT.BY высказал свое отношение к обыскам и задержания сторонников претендентов в президенты. Он оценивает это как попытку давления.
 
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