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Цепкало: Решили поучаствовать в выборах - нашлись коробки с «компроматом». Вот такое совпадение!
Источник материала: Tut.by
Валерий Цепкало оценивает обыски, задержания сторонников альтернативных кандидатов как попытку давления. Он также выразил поддержку всем претендентам в кандидаты и надежду, что все дойдут до стадии регистрации. Об этом он заявил в комментарии TUT.BY.
— Те события, которые происходят вокруг кандидатов и их сторонников, я расцениваю как попытку давления. Но мы справимся и будем идти дальше, поскольку видим, как много прекрасных людей, настоящих граждан и патриотов в нас верят. Вас же, соотечественников, я прошу задуматься только об одном — мы, претенденты на высший пост, жили и работали в этой стране, и все у нас было хорошо, никаких вопросов со стороны органов или проблем с законом не возникало, но как только мы решили предложить альтернативные пути развития Беларуси и поучаствовать в президентских выборах, так сразу нашлись коробки с «компроматом» и вопросы со стороны правоохранителей. Вот такое совпадение! По-моему, все ясно без комментариев, — сказал Валерий Цепкало.
Претендент в президенты отметил, что сейчас все должны собраться и сделать все законное и возможное в рамках Конституции, «чтобы вернуть власть народу».
— Вот поэтому нам нужен новый курс, новые молодые лица, чтобы навсегда покончить с Беларусью мрачного прошлого и построить Беларусь светлого будущего, — отметил Цепкало.
Штаб претендента работает в штатном режиме, пикеты везде выставляются.
Напомним, утром 11 июня в головной офис Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял претендент в президенты Виктор Бабарико,
Как отметили в Комитете госконтроля, Виктор Бабарико в настоящее время в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.
Также утром 11 июня, когда в Белгазпромбанке уже шли обыски,
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Валерий Цепкало в комментарии TUT.BY высказал свое отношение к обыскам и задержания сторонников претендентов в президенты. Он оценивает это как попытку давления.
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