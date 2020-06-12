|
16 июня пройдет прямая линия для индивидуальных предпринимателей.
Источник материала: Mlife
16 июня для индивидуальных предпринимателей г. Мозыря и Мозырского района организованы прямые телефонные линии по следующим вопросам:
-порядок перехода в 2020 году индивидуальными предпринимателями – плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на иные системы налогообложения в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года № 143 «О поддержке экономики»;
-порядок внесения изменения и (или) дополнения в налоговые декларации (расчеты) по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;
-преимущества бесконтактной формы взаимодействия с налоговыми органами.
Обратиться за разъяснениями по вышеуказанным вопросам можно с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефонам:
-8 (0236) 20-28-73 – инспекция МНС по Мозырскому району;
-8 (02354) 2-34-76 – отдел по работе с плательщиками по Ельскому району инспекции МНС по Мозырскому району;
-8 (02355) 4-30-07 – отдел по работе с плательщиками по Наровлянскому району инспекции МНС по Мозырскому району.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 июня пройдет прямая линия для индивидуальных предпринимателей.далее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)