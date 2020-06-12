16 июня пройдет прямая линия для индивидуальных предпринимателей.

Источник материала: Mlife



16 июня для индивидуальных предпринимателей г. Мозыря и Мозырского района организованы прямые телефонные линии по следующим вопросам:



-порядок перехода в 2020 году индивидуальными предпринимателями – плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц на иные системы налогообложения в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24 апреля 2020 года № 143 «О поддержке экономики»;



-порядок внесения изменения и (или) дополнения в налоговые декларации (расчеты) по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц;



-преимущества бесконтактной формы взаимодействия с налоговыми органами.



Обратиться за разъяснениями по вышеуказанным вопросам можно с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 по телефонам:



-8 (0236) 20-28-73 – инспекция МНС по Мозырскому району;



-8 (02354) 2-34-76 – отдел по работе с плательщиками по Ельскому району инспекции МНС по Мозырскому району;



-8 (02355) 4-30-07 – отдел по работе с плательщиками по Наровлянскому району инспекции МНС по Мозырскому району.