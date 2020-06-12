﻿ Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина

12.06.2020 14:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина

Авиакомпании EasyJet, British Airways и Ryanair оспорят в суде решение правительства Великобритании о введении обязательного 14-дневного карантина для прибывающих в страну пассажиров. Об этом информирует Reuters.

С 8 июня в силу вступили ограничения, согласно которым прибывающие на самолете, поезде или пароме в Великобританию пассажиры обязаны заполнять анкету. В ней указываются данные о состоянии здоровья и контактная информация, а также адрес того места, где люди будут находиться ближайшие две недели на самоизоляции.

Если решение властей будет пересматриваться, то авиакомпании требуют предоставить научное обоснование необходимости введения существующих мер.

По последним данным, в Великобритании за все время зафиксированы более 291 тысячи случаев заражения COVID-19, число смертельных исходов превышает 41 тысячу.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авиакомпании EasyJet, British Airways и Ryanair оспорят в суде решение правительства Великобритании о введении обязательного 14-дневного карантина для прибывающих в страну...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк Беларуси вводит свою администрацию в Белгазпромбанк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика