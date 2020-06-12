Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина

Источник материала: ОНТ

Авиакомпании EasyJet, British Airways и Ryanair оспорят в суде решение правительства Великобритании о введении обязательного 14-дневного карантина для прибывающих в страну пассажиров. Об этом информирует Reuters.

С 8 июня в силу вступили ограничения, согласно которым прибывающие на самолете, поезде или пароме в Великобританию пассажиры обязаны заполнять анкету. В ней указываются данные о состоянии здоровья и контактная информация, а также адрес того места, где люди будут находиться ближайшие две недели на самоизоляции.

Если решение властей будет пересматриваться, то авиакомпании требуют предоставить научное обоснование необходимости введения существующих мер.

По последним данным, в Великобритании за все время зафиксированы более 291 тысячи случаев заражения COVID-19, число смертельных исходов превышает 41 тысячу.

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