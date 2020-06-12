На каком месте Брест среди городов Беларуси по загрязненности воздуха

Источник материала: Виртуальный Брест

Немало экологических вопросов приходится решать городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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О работе инспекции рассказал ее начальник Петр Брыш: «Мы постоянно отслеживаем малейшие изменения в окружающей среде. Контролируем выбросы в воздух, чтобы они соответствовали нормативам, а также воздухоочистные установки, чтобы они постоянно были исправны.





Внимательно наблюдаем за состоянием водных объектов, отбираем пробы. Если есть превышение загрязняющих веществ, находим виновного и привлекаем к ответственности, выдаем предписания и рекомендации по устранению нарушений. Контролируем соблюдение режима особо охраняемых природных территорий.





В Бресте есть два заказника местного значения - «Брестский» и «Барбастелла», один памятник природы республиканского значения «Ель обыкновенная (форма змеевидная)» и десять - местного значения».

Занимается инспекция и инвазионными растениями, то есть агрессивными, опасными для других видов. Особое внимание здесь уделяют борьбе с борщевиком Сосновского, который при контакте с кожей вызывает сильные ожоги. В городе, в отличие от Брестского района, выявляют эти одиночные растения по улицам Лейтенанта Рябцева и Радужной.

Также здесь ведут контроль за распространением золотарника канадского, акации, клена ясенелистного. И хотя эти растения вреда человеку не приносят, зато быстро разрастаются и вытесняют местные виды растений, снижая биоразнообразие.

Дело-труба

В Бресте много промышленных предприятий, которые находятся на контроле инспекции. По словам Петра Брыша, нарушения чаще всего случаются из-за аварийных ситуаций. А львиная доля - больше семидесяти процентов загрязняющих веществ в воздухе приходится на долю автотранспорта. По их количеству на душу населения Брест на втором месте после Минска. Особенно это ощутимо на территориях, прилегающих к магистралям и дорогам. В городе – это центр в летний период.

Большой плюс в спасении от тяжелых металлов начальник инспекции видит в Западном обходе, который разгрузил центр, как и улицу Брестских Дивизий. Он отметил, что в последние три года в Бресте идет значительная работа по оптимизации дорожного движения для увеличения пропускной способности и уменьшения простоя машин на холостом ходу.

Потоки транспорта переведены на одностороннее движение по улицам Халтурина, Кирова, Буденного и Дзержинского. Изменяют дорожную разметку, выделяя левоповоротные полосы для увеличения пропускных способностей перекрестков. Проведена коррекция «зеленая волна» по улицам Московская, Ленина, Пионерская и проспекту Машерова, что позволяет, двигаясь при определенной скорости, не останавливаться на светофорах.

Реконструирован и Кобринский мост по проспекту Машерова с увеличением количества полос. Эти мероприятия способствуют стабилизации выбросов автомобилей, несмотря на рост количества автотранспорта. Также выход из этой ситуации в использовании альтернативного вида транспорта: велосипедов и электросамокатов. Поможет и посадка зеленых насаждений. Листва деревьев, как ничто другое, способна впитать в себя все вредные вещества.

Немалый вред приносит в весенне-осенний период и сжигание мусора и листвы. Наиболее уязвимые места в Бресте – район улиц Северной и Янки Купалы, возле чулочного комбината. Особенно последствия сжигания ощутимы во влажную и безветренную погоду.

Двойной контроль

Говоря о выбросах, затронули тему и аккумуляторного завода. Поинтересовались, действительно ли так актуальна проблема? «Всегда озвучивал свою точку зрения по этому вопросу. Не вижу в этом заводе особой проблемы, – считает Петр Брыш, – поскольку при строительстве этого объекта все нормы были рассчитаны, они допустимы, чтобы не нанести вреда окружающей среде.

Любое предприятие стремится их соблюдать, поскольку при нарушениях дают немалые штрафы, которыми можно существенно ухудшить финансовое положение. Контроль над заводом будет двойной, так как общественность уделяет предприятию пристальное внимание».

Охота на пятно

Огромное значение имеет и состояние наших водных объектов. Остро стоит проблема очистки сточных вод ливневой канализации. В Бресте 54 выпуска дождевых и талых вод в природные водные объекты, из них только на шестнадцати установлены очистные сооружения. По словам Петра Брыша, здесь также идет тщательный контроль, быстро реагируют в случае выявления маслянистого пятна на поверхности воды, которое попало из ливневого коллектора.

Сразу же службы МЧС и ЖКХ проводят локализации загрязнения и выяснению его источника. Городские очистные сооружения прошли серьезную реконструкцию, и качество воды стало значительно лучше.

Радует, что меньше

По-прежнему на контроле у инспекции обращение с отходами. Отдать должное следует мусороперерабатывающему заводу, который занимается их сортировкой. Налажена работа и на полигоне твердых коммунальных отходов, тщательно идет контроль, чтобы туда не поступали вторичные материальные ресурсы от предприятий. Радует, что таких случаев становится всё меньше.

Однако по-прежнему остро стоит вопрос отходов на городских пустырях, в лесопарковых и водоохранных зонах. Особо это ощутимо с приходом лета. «Некоторые из нас не считаются ни с моралью и этикой, ни с экологическими правилами при отдыхе на природе и водных объектах, – говорит начальник инспекции. – Свидетельством этому становятся зеленые уголки, загрязненные бытовыми отходами, а также несанкционированные кострища, сломанные деревья, изрезанные колесами автомобилей прибрежные полосы.

Поэтому мы призываем бережно относиться к природе и каждый раз соблюдать порядок, убирать за собой мусор, не разжигать костры, не рубить зеленые насаждения, не ставить транспорт ближе тридцати метров от береговой линии. Нарушение этих правил влечет штрафные санкции».

Наказ инспектора

Забот в инспекции достаточно. Каждый день – это новый этап работы на месте происшествия, исследования в лабораториях. Частыми помощниками в труде становятся неравнодушные брестчане. Порой случается по пять выездов в день. По словам Петра Брыша, даже праздник (недавно, 5 июня, отмечали День окружающей среды) становится очередным поводом собраться всем вместе – коллективу из шести человек, чтобы что-то обсудить и поделиться опытом. В заключение нашей беседы он еще раз обратился к брестчанам:

«Выходя на природу, отнеситесь к ней, как к чему-то родному. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Если мы хотим жить в благополучной, чистой и красивой окружающей среде, мы должны помогать природе, не нанося ей никакого ущерба».