На набережной в Слуцке заложили аллею выпускников

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Фото: Слуцкий край

Выпускники-медалисты высадили 34 туи на набережной в районе памятника войнам-освободителям, сообщает Слуцкий край.

Кроме директоров школ, в акции приняли участие председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, заместитель председателя Наталья Чернушевич и начальник управления по образованию Андрей Неделько.

Акция стартовала в день последнего звонка с посадки деревьев на территории школ, продолжилась в день торжеств по случаю получения выпускниками аттестатов, и завершилась 11 июня.

По материалам Слуцкий край

Slutsk-Gorod.by