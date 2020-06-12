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На набережной в Слуцке заложили аллею выпускников

12.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Фото: Слуцкий край

Выпускники-медалисты высадили 34 туи на набережной в районе памятника войнам-освободителям, сообщает Слуцкий край.

Кроме директоров школ, в акции приняли участие председатель Слуцкого райисполкома Андрей Янчевский, заместитель председателя Наталья Чернушевич и начальник управления по образованию Андрей Неделько.

Акция стартовала в день последнего звонка с посадки деревьев на территории школ,  продолжилась в день торжеств по случаю получения выпускниками аттестатов, и завершилась 11 июня.

По материалам Слуцкий край
Slutsk-Gorod.by

 
 
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Выпускники-медалисты высадили 34 туи на набережной в районе памятника войнам-освободителям.
 
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