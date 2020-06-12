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В Слуцком районе мужчина не хотел ехать в ЛТП и ранил ножом прибывшего за ним участкового

12.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцком районе мужчина не хотел ехать в ЛТП и ранил ножом прибывшего за ним участкового

Днем 10 июня в Слуцкий РОВД позвонил участковый милиционер и сообщил, что на него напали. Все случилось в одной из деревень: офицер пришел домой к 32-летнему мужчине, чтобы доставить его в ИВС, а затем направить в лечебно-трудовой профилакторий.

Мужчина был пьян, и когда догадался о цели визита участкового, достал из-за пазухи нож, угрожая его применить в случае насильного доставления в РОВД.

Для безопасности родственников агрессора милиционер попросил их выйти на улицу. В этот момент послышался звон разбитого стекла – сельчанин выпрыгнул в окно и начал убегать. Когда инспектор его догнал и попытался задержать, подозреваемый снова показал нож. Участковому удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчина водворен в ИВС.

Фигурант уже судим за аналогичные преступления. Сначала в деревне он напал на милиционера, а затем в здании райотдела милиции несколько раз ударил оперативника.

Сельчанин злоупотребляет спиртным, за что более 40 раз привлекался к административной ответственности.


пресс-служба МВД

 
 
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Днем 10 июня в Слуцкий РОВД позвонил участковый милиционер и сообщил, что на него напали. Все случилось в одной из деревень: офицер пришел домой к 32-летнему мужчине,...
 
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