|
В Слуцке снова заработала городская баня
12.06.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С сегодняшнего дня банно-оздоровительный комплекс КУП «Слуцкого ЖКХ» по улице Монахова снова работает.
В пятницу, 12 июня, в Слуцке снова заработала городская баня. Как пояснили сотрудники, банные дни остались прежними: пятница, суббота, воскресенье. Не изменилась и цена - 6 рублей за одно посещение.
Напомним, что баня была
Slutsk-Gorod.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С сегодняшнего дня банно-оздоровительный комплекс КУП «Слуцкого ЖКХ» по улице Монахова снова работает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)