Источник материала: Слуцк Город





С сегодняшнего дня банно-оздоровительный комплекс КУП «Слуцкого ЖКХ» по улице Монахова снова работает.

В пятницу, 12 июня, в Слуцке снова заработала городская баня. Как пояснили сотрудники, банные дни остались прежними: пятница, суббота, воскресенье. Не изменилась и цена - 6 рублей за одно посещение.

Напомним, что баня была закрыта на ремонт с 17 апреля. Изначально работы планировали закончить к 15 мая.

Slutsk-Gorod.by