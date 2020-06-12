Бабарико: Ни один диктаторский режим не может удержаться, если у него нет электорального большинства

Фото Игоря Мелешко





TUT.BY . Об этом Виктор Бабарико рассказал в интервью политическому обозревателю Артёму Шрайбману на





Приводим отрывок из этого интервью.





— Вы понимаете, что вас поддержало электоральное большинство, но власть выходит и говорит, что все-таки 5,5%. Да, это будет плевок в лицо всем, и вам в том числе, но, как сказал Александр Григорьевич, страну я им не отдам.





— Александр Григорьевич говорил, что в том случае, если попросят, он готов уйти. Это были не мои слова. Соответственно, он-то будет знать, сколько.





— Откуда?





— Слушайте. Мне нравится наша вера в то, что начальнику говорят неправду. Почему вы думаете, что к нему не придут и не скажут: «Александр Григорьевич, 3%!»





— Ну я бы побоялся прийти к нему и сказать, что три. И все же, что вы будете делать, когда вам озвучат 5-6%?





— Представьте, что 3,5 миллиона людей (это электоральное большинство) обманули.





— И что эти 3,5 млн могут сделать?





— А давайте спросим, что будут делать 3,5 млн обманутых людей?









— Но это ваши избиратели, и вы должны нести ответственность за этих людей.





— Вот что мне скажут эти 3,5 млн, я бодренько это и сделаю. Если избиратели мои скажут: идем на Площадь, то я пойду на Площадь. Если мои избиратели скажут как-то по-другому…





Мне кажется, мы забываем одну маленькую вещь: не в одной стране мира — почитайте книгу «Восстание масс» — ни один диктаторский режим не может удержаться, если у него нет электорального большинства. Он может удержаться краткое время на крови. Краткое время. И только на крови!