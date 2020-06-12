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Бабарико: Ни один диктаторский режим не может удержаться, если у него нет электорального большинства

12.06.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из главных претендентов на президентский пост объяснил, что будет делать, если ему напишут 5% и готов ли взять ответственность за Площадь.


Фото Игоря Мелешко

Об этом Виктор Бабарико рассказал в интервью политическому обозревателю Артёму Шрайбману на TUT.BY.

Приводим отрывок из этого интервью.

— Вы понимаете, что вас поддержало электоральное большинство, но власть выходит и говорит, что все-таки 5,5%. Да, это будет плевок в лицо всем, и вам в том числе, но, как сказал Александр Григорьевич, страну я им не отдам.

— Александр Григорьевич говорил, что в том случае, если попросят, он готов уйти. Это были не мои слова. Соответственно, он-то будет знать, сколько.

— Откуда?

— Слушайте. Мне нравится наша вера в то, что начальнику говорят неправду. Почему вы думаете, что к нему не придут и не скажут: «Александр Григорьевич, 3%!»

— Ну я бы побоялся прийти к нему и сказать, что три. И все же, что вы будете делать, когда вам озвучат 5-6%?

— Представьте, что 3,5 миллиона людей (это электоральное большинство) обманули.

— И что эти 3,5 млн могут сделать?

— А давайте спросим, что будут делать 3,5 млн обманутых людей?


— Но это ваши избиратели, и вы должны нести ответственность за этих людей.

— Вот что мне скажут эти 3,5 млн, я бодренько это и сделаю. Если избиратели мои скажут: идем на Площадь, то я пойду на Площадь. Если мои избиратели скажут как-то по-другому…

Мне кажется, мы забываем одну маленькую вещь: не в одной стране мира — почитайте книгу «Восстание масс» — ни один диктаторский режим не может удержаться, если у него нет электорального большинства. Он может удержаться краткое время на крови. Краткое время. И только на крови!

— Ну там президент уже упоминал сценарии андижанские. Вы готовы взять на себя ответственность?

— Это не я. Если кто-то готов взять на себя ответственность пролития крови, он будет нести ответственность. Не я говорил, что буду расстреливать людей.

— Но привести их под пули – это не часть ответственности?

— Еще раз говорю, если 3,5 млн людей решат, я как лидер готов возглавить их решение. Но их решение. Решение 3,5 млн человек.
 
 
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Один из главных претендентов на президентский пост объяснил, что будет делать, если ему напишут 5% и готов ли взять ответственность за Площадь.
 
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