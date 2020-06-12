«Турбокольцо» как на Бангалор: площадь Богушевича с новой схемой движения планируют открыть 15 июня

Источник материала: Tut.by

Окончательную схему движения транспорта на площади Богушевича планируют реализовать уже в ближайшее время, сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

В настоящее время в районе круга ведутся восстановительные дорожные работы. Пока что транспорт ходит по временной схеме. Однако уже к концу нынешней недели для водителей могут произойти существенные изменения.

По данным городской ГАИ, с этого времени принцип движения будет сохранен на долгие годы. В предстоящие выходные дни специалисты займутся настройкой оборудования в районе площади, чтобы уже с 15 июня движение транспорта пустить по новой схеме.

— От проектировщиков на согласование в ГАИ поступали предложения разрезать круг, сделать на площади большой широкий перекресток, — рассказывает заместитель начальника ГАИ Минска Андрей Зырянов. — В итоге на основании расчетов и компьютерного моделирования принято решение пустить движение по кругу. За основу проектировщики предложили взять опыт площади Бангалор с ее так называемым турбокольцом. Движение там регулируют не только дорожные знаки и разметка, но и светофоры. Не лучшим вариантом было бы возводить здесь двухуровневую развязку, поскольку в этом случае ситуация с пропускной способностью и до того загруженной улице Немига ухудшилась бы. Сегодня автомобильная масса с проспекта Дзержинского движется через Немигу, которая ближе к улице Мясникова сужается с трех до двух полос. Отсюда пробки. Наша задача — сделать так, чтобы транспортная нагрузка на центр города снижалась. Для этого стараемся перенаправить автомобильные потоки.