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«Турбокольцо» как на Бангалор: площадь Богушевича с новой схемой движения планируют открыть 15 июня

12.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Окончательную схему движения транспорта на площади Богушевича планируют реализовать уже в ближайшее время, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Павел Русак, «Минск-Новости»

В настоящее время в районе круга ведутся восстановительные дорожные работы. Пока что транспорт ходит по временной схеме. Однако уже к концу нынешней недели для водителей могут произойти существенные изменения.

По данным городской ГАИ, с этого времени принцип движения будет сохранен на долгие годы. В предстоящие выходные дни специалисты займутся настройкой оборудования в районе площади, чтобы уже с 15 июня движение транспорта пустить по новой схеме.

— От проектировщиков на согласование в ГАИ поступали предложения разрезать круг, сделать на площади большой широкий перекресток, — рассказывает заместитель начальника ГАИ Минска Андрей Зырянов. — В итоге на основании расчетов и компьютерного моделирования принято решение пустить движение по кругу. За основу проектировщики предложили взять опыт площади Бангалор с ее так называемым турбокольцом. Движение там регулируют не только дорожные знаки и разметка, но и светофоры. Не лучшим вариантом было бы возводить здесь двухуровневую развязку, поскольку в этом случае ситуация с пропускной способностью и до того загруженной улице Немига ухудшилась бы. Сегодня автомобильная масса с проспекта Дзержинского движется через Немигу, которая ближе к улице Мясникова сужается с трех до двух полос. Отсюда пробки. Наша задача — сделать так, чтобы транспортная нагрузка на центр города снижалась. Для этого стараемся перенаправить автомобильные потоки.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время в районе круга ведутся восстановительные дорожные работы. Пока что транспорт ходит по временной схеме.
 
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