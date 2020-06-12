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Лев Яшин. Как мы поклонялись футбольному Богу

12.06.2020 16:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В наших густонаселенных дворах давно уже не слышно звона разбитых окон. С чего ему быть, если там пацаны не играют в футбол. Ну да, сегодня для детских развлечений есть стадионы, крытые манежи, площадки в парках. Но мало кто пойдет от дома: бывает, не близко, да и времени не хватает. А когда-то раньше вышел с мячом во двор – полчаса, и две команды по 4-5 форвардов уже разыгрывают первый пас. Случалось, конечно, что мяч влетал в чьё-то окно, и родителям приходилось платить. Но это не часто.  

Так было в моем детстве. Жили без айфонов и планшетов, не у всех еще стояли телевизоры. Здорово, что это есть сегодня почти у каждого – жизнь должна меняться к лучшему. Все и всегда о чем-то мечтают. И у нас, городской шпаны 60-х, были свои мечты: космонавт, дальнобойщик, милиционер… И были люди, которые нас вдохновляли на поступки и на которых мы хотели быть похожими. Среди спортивных кумиров на первом месте был Лев Яшин.  

За нашей компанией водилось всякое. Но в числе занятий положительных был футбол. Мы играли во дворах, велосипедным насосом надували мячи, гробили за месяц китайские кеды. В них, казалось, ходила тогда вся Всесоюзная пионерская организация. А вратари за лето ещё и уничтожали отцовские кожаные перчатки. А знаменитая яшинская кепка набекрень! Говорят, она была его талисманом. Мы тоже носили такие, когда выходили во двор гонять мяч.  

У нас были свои авторитеты в футболе – и «наши», и бразильцы, и немцы. Мы знали о них всё из еженедельника «Футбол» и газеты «Советский спорт». Кто-то даже вырезал фотоснимки с матчей и клеил в альбомы, кто-то собирал марки с великими игроками мира. Но среди самых-самых бесспорным лидером стоял наш Лев Яшин. Может, мы детским своим умом не всё могли оценить объективно. Но точно не сомневались: Яшин – лучший в мире вратарь. С этой уверенностью мы взрослели, пока он играл, защищая честь московского «Динамо» и сборной СССР. И даже потом, когда покинул свое место у ворот, он еще долгие годы оставался в памяти всех вратарем №1.     

Похожи? Показываем детей, внуков и правнуков легендарного футболиста Льва Яшина  

Почему он был лучшим? Конечно, это талант, божий дар, физические данные. Но позже мы узнали ещё одно. Оказывается, Яшин был первым голкипером, который изобрел свой стиль защиты. Обычно вратари тупо перемещались по линии от штанги до штанги. Яшин же стал выбегать навстречу атакующим, маневрировать в пределах всей штрафной площадки. Сначала футбольный мир был удивлен такой манере, но ведь не запрещено. И другие голкиперы стали учиться защищать ворота по-яшински.  

Тридцать лет прошло, как Яшина не стало. И даже спустя многие годы, вспоминая иногда Яшина, уверен, мои ровесники горды тем, что в детстве были его фанатами.  

Ваш В.Д.   

Люди в материале: Лев Яшин

 
 
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В наших густонаселенных дворах давно уже не слышно звона разбитых окон. С чего ему быть, если там пацаны не играют в футбол. Ну да, сегодня для детских развлечений...
 
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