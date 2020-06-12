Помощник Президента – инспектор по Минской области провел прямую линию: школы получат 40 новых автобусов

Источник материала: ОНТ

Школы Минской области получат 40 новых автобусов. И это лишь один из итогов прямой телефонной линии, которую сегодня провёл помощник Президента – инспектор по Минской области.

Также в регионе возводят школу и 16 детских садов. Спрос есть. На очереди – более 4000 малышей, в основном в Боровлянах, Михановичах, Колодищах. Обращались на прямую линию жители также по вопросам трудоустройства, благоустройства участков и, конечно, жилищным.

Строительство объектов социальной сферы – одно из важнейших направлений, которое находится на постоянном контроле. Так же, как и выплата зарплаты. В регионе на данный момент три предприятия, где зарплата меньше шестисот рублей. Помощник Президента пообещал разобраться в ситуации. Основная цель таких телефонных линий – прямое общение с людьми и решение проблем в максимально сжатые сроки. При необходимости представители власти выезжают на места.

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