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Резкое снижение слуха у людей после 30 лет: почему происходит и как этого избежать?

12.06.2020 16:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Резкое снижение слуха у людей после 30 лет: почему происходит и как этого избежать?

За последние 10 лет возросло количество молодых людей, у которых после 30 лет ухудшается слух. Исследователи связывают это с частым использованием наушников. Их негативное воздействие на органы слуха доказали врачи, рассказала 5-tv.ru слухопротезист медицинского центра «МастерСлух» Елена Грачева. 

Не все наушники одинаково вредны для слуха. Самыми безопасными  считаются большие мониторные. В таких наушниках звук проникает в ухо, отражаясь от слухового прохода, а не напрямую. 

Снизить негативное воздействие наушников на слух можно, если выполнять несколько правил. 

  1. Не использовать наушники в метро и других местах с таким же уровнем шума. А если использовать, то только наушники с системой активного шумоподавления. 
  2. Не делать громкость выше уровня в 70-80%. 
  3. Слушать музыку в наушниках не более 4 часов подряд.
  4. Не засыпать с проигрывающейся в наушниках музыкой.

ФОТО: horsluh.by


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За последние 10 лет возросло количество молодых людей, у которых после 30 лет ухудшается слух. Исследователи связывают это с частым использованием наушников. Их...
 
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