Резкое снижение слуха у людей после 30 лет: почему происходит и как этого избежать?

Источник материала: ОНТ

За последние 10 лет возросло количество молодых людей, у которых после 30 лет ухудшается слух. Исследователи связывают это с частым использованием наушников. Их негативное воздействие на органы слуха доказали врачи, рассказала 5-tv.ru слухопротезист медицинского центра «МастерСлух» Елена Грачева.

Не все наушники одинаково вредны для слуха. Самыми безопасными считаются большие мониторные. В таких наушниках звук проникает в ухо, отражаясь от слухового прохода, а не напрямую.

Снизить негативное воздействие наушников на слух можно, если выполнять несколько правил.

Не использовать наушники в метро и других местах с таким же уровнем шума. А если использовать, то только наушники с системой активного шумоподавления. Не делать громкость выше уровня в 70-80%. Слушать музыку в наушниках не более 4 часов подряд. Не засыпать с проигрывающейся в наушниках музыкой.

ФОТО: horsluh.by





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram