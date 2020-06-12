|
Резкое снижение слуха у людей после 30 лет: почему происходит и как этого избежать?
Источник материала: ОНТ
За последние 10 лет возросло количество молодых людей, у которых после 30 лет ухудшается слух. Исследователи связывают это с частым использованием наушников. Их негативное воздействие на органы слуха доказали врачи,
Не все наушники одинаково вредны для слуха. Самыми безопасными считаются большие мониторные. В таких наушниках звук проникает в ухо, отражаясь от слухового прохода, а не напрямую.
Снизить негативное воздействие наушников на слух можно, если выполнять несколько правил.
ФОТО: horsluh.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние 10 лет возросло количество молодых людей, у которых после 30 лет ухудшается слух. Исследователи связывают это с частым использованием наушников. Их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)