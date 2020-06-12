КГК: Есть доказательства, что Бабарико участвовал в противоправной деятельности

Источник материала: KYKY

Шоу с участием экс-банкира, ныне кандидата в кандидаты в президенты Виктора Бабарико продолжается. Как мы рассказывали вчера, 11 июня, в Белгазпромбанке случился обыск, на некоторых бывших и нынешних работников банка ДФР завел уголовные дела. Сам же Бабарико тем же днем сказал, что на него у власти «ни-че-го нет». Сегодня, 12 июня, председатель КГК Иван Тертель заявил обратное, что «ДФР располагает убедительными доказательствами причастности Бабарико к противоправной деятельности». Сообщает БелТА.



Напомним, вчера на сотрудников банка завели уголовные дела по части 2 статьи 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по часть 2 статьи 335 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». А обыск в Белгазпромбанке продолжался аж до полуночи. Также обыски прошли и в связанных с банком кампаниях – «Кентавр» и «ПриватЛизинг» (последнюю накануне в связке с Виктором Бабарико рассерженно упоминал Лукашенко).

«Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности», – сказал Тертель и добавил про задержанных 15 сотрудников: «Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)».

По словам Тертеля, большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. «Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более 4 миллионов долларов, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов, обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)». В цонце Тертель сказал и о том, что: «У нас есть и другие направления, по которым мы планируем проводить работу».



Также сегодня, до заявления КГК, о «деле Белгазпромбанка» сделал громкое (а как иначе) заявление Лукашенко. Он назвал Бабарико «негодяем»: «Слушайте, они все были не только у него заместителями. Это одна шайка-лейка. Мы это видим с 2016 года. Мы это видели. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя заместителями. И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет», – заявил президент. По его словам, есть доказательства, что «это его [Бабарико] были замыслы, он образовал эти структурные прокладки типа «ПриватЛизинга».

Лукашенко предложил задать Бабарико вопрос, почему он пошел в президенты. «Когда рыльце в пушку, не лезь туда. Потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез – потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет», – выразился президент.