ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новости экономики за 12.06.2020

12.06.2020 18:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как изменилось количество денег в обращении за май, на какие рынки ориентируется «Беллегпром» и в каких странах за газ платят меньше?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ОБЪЕМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В ОБОРОТЕ ЗА МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ ДО 3,96 МЛРД РУБЛЕЙ

Широкая денежная масса, которая включает в себя наличные деньги в обращении, средства граждан и предприятий на счетах в банках, за май увеличилась на 1,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас она составляет немногим более 50 миллиардов.

Новости экономики за 12.06.2020

В то же время объем наличных денег в обороте подрос на 5 %. Образно говоря, сейчас в кошельках белорусов находится в общей сложности почти 4 миллиарда рублей.

Председатель «Беллегпрома»: «Мы поняли важность и успех работы в онлайн-торговле»

В ИЮНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ РЕГУЛЯРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ ПО МАРШРУТУ СВЕТЛОГОРСК – ЖЛОБИН – МИНСК

В июне начнется регулярное движение электричек по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск. Подходит к завершению электрификация последнего участка дороги на этом маршруте. Сейчас идут испытательные и приемочные работы с последующим вводом его в эксплуатацию.

Новости экономики за 12.06.2020

Это один из этапов реализации инвестпроекта, в результате выполнения которого к концу 2021 года будет электрифицирован 141 километр путей между Жлобином и Барбаровом. В перспективе это позволит организовать здесь движение пассажирских и грузовых поездов на электрической тяге.

БЕЛАРУСЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕСЯТКЕ ПО ДОСТУПНОСТИ ГАЗА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Беларусь вошла в десятку европейских стран с самым доступным газом для населения. Причем по газовой дешевизне мы на третьем месте, уступая только Казахстану и России.

Новости экономики за 12.06.2020

Новости экономики за 12.06.2020

Рейтинг доступности возглавляет Казахстан, житель которого на среднюю зарплату может купить почти 9 тысяч кубометров голубого топлива. Интересно, что на втором месте Люксембург и только на третьем – Россия.

Хуже всего дела обстоят в Молдове. На среднюю зарплату там можно купить чуть больше 1000 кубометров. Среди аутсайдеров также находятся Болгария и Сербия.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как изменилось количество денег в обращении за май, на какие рынки ориентируется «Беллегпром» и в каких странах за газ платят меньше? С деловыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
КГК заявил о наличии доказательств причастности Бабарико к противоправной деятельности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика