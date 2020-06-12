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В благотворительном онлайн-пробеге «Спасибо врачам» приняли участие 488 человек

12.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В благотворительном онлайн-пробеге «Спасибо врачам» приняли участие 488 человек

Участие в благотворительном онлайн-пробеге «Спасибо врачам», который прошел с 1 по 10 июня, приняли 488 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

«Любители бега со всей страны и не только объединились в общем порыве оказать помощь медицинским работникам, которые несут трудовую вахту в это непростое время ради нашего здоровья. В итоге свое спасибо врачам сказали 488 человек. Мы стали свидетелями личных и командных пробежек, утренних и вечерних забегов, а также сотен улыбок и тонн хорошего настроения», — рассказали в пресс-службе.

Участники сами выбирали подходящую им дистанцию и время старта, а затем публиковали фото или скриншот результата пробежки, сделанного при помощи фитнес-трекера или других средств, в социальных сетях с хэштегом #спасибоврачам. Стартовый взнос для участия в пробеге составил Br20, часть из них направлена в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи врачам для приобретения средств индивидуальной защиты.

В результате онлайн-пробега «Спасибо врачам!» было собрано Br3416, которые сегодня переданы Белорусскому обществу Красного Креста.

https://www.belta.by/

 
 
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Участие в благотворительном онлайн-пробеге «Спасибо врачам», который прошел с 1 по 10 июня, приняли 488 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА....
 
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