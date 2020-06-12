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«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

12.06.2020 20:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проблемы жителей Заславля 12 июня изучал сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные депутаты рассказали, что больше всего сейчас горожан волнует строительство новой больницы. И попросили взять на контроль этот вопрос.

Кабинетом общение не ограничилось. Сенатор также посетил деревообрабатывающее предприятие Заславля. Фабрика – одно из сильнейших производств в районе. Специализируется на изготовлении корпусной мебели эконом-сегмента. Не так давно здесь начали поставки продукции в Россию и Казахстан: это получается благодаря выпуску нестандартных моделей мебели.

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:
Я обратил внимание на качество продукции, потому что она нами используется, белорусами. Хочу отметить, что качество высокое, поэтому и спрос есть на эту продукцию.

Зарплата выше средней по городу Заславлю. В целом, она даже приближается к зарплате города Минска. Конечно же, люди хотят получать чуть больше, но есть четкое понимание: больше производишь, больше продаешь – выше зарплата; выше качество – соответственно, и зарплата будет выше. Сегодня растет экономическая образованность у нашего населения, это очень приятно.

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

«Я обратил внимание на качество продукции». Сергей Рачков посетил деревообрабатывающее предприятие в Заславле

Сергей Рачков рассказал, что такие выезды на места позволяют лучше понимать потребности и проблемы белорусов, их интересы.

Люди в материале: Сергей Рачков, Иван Лебедок

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проблемы жителей Заславля 12 июня изучал сенатор Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные депутаты рассказали, что...
 
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