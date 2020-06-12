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Избран новый состав правления КХЛ. В нем нет представителей Беларуси

12.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Совет директоров КХЛ сроком на два года избрал новое правление лиги. В состав руководящего органа не вошел представитель минского "Динамо".

1. Морозов Алексей Алексеевич, Председатель Правления, президент КХЛ

2. Ротенберг Роман Борисович, Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, Вице-Президент ООО "Хоккейный клуб СКА"

3. Белых Сергей Юрьевич, ХК "Авангард", г. Омск — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

4. Гарифуллин Алмаз Миннеханович, ХК ЦСКА, г. Москва — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

5. Горский Алексей Евгеньевич, Директор департамента судейства КХЛ

6. Гуськов Александр Александрович, Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею

7. Доброхвалов Сергей Андреевич, Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям, Генеральный директор ООО "КХЛ-Маркетинг"

8. Иванищев Борис Анатольевич, ХК "Барыс", г. Астана — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

9. Краснов Алексей Валерьевич, Вице-президент КХЛ

10. Курносов Александр Евгеньевич, ХК "Салават Юлаев", г. Уфа — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

11. Курсин Василий Анатольевич, Помощник Председателя Совета директоров КХЛ

12. Ласьков Сергей Алексеевич, ХК "Металлург", г. Магнитогорск — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

13. Приеде Зигмарс, ХК "Динамо", г. Рига — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

14. Прохоров Виталий Владимирович, Вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали

15. Степанов Алексей Олегович, Директор Юридического департамента КХЛ

16. Усманов Мансур Мидехатович, ХК "Ак Барс", г. Казань — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

17. Фастовский Кирилл Валерьевич, ХК "Сибирь", Новосибирская область — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ

18. Шептухин Иван Олегович, Финансовый директор ООО "КХЛ".
 
 
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Совет директоров КХЛ сроком на два года избрал новое правление лиги. В состав руководящего органа не вошел представитель минского "Динамо".
 
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