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Избран новый состав правления КХЛ. В нем нет представителей Беларуси
Источник материала: Партизан
Совет директоров КХЛ сроком на два года избрал новое правление лиги. В состав руководящего органа не вошел представитель минского "Динамо".
1. Морозов Алексей Алексеевич, Председатель Правления, президент КХЛ
2. Ротенберг Роман Борисович, Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, Вице-Президент ООО "Хоккейный клуб СКА"
3. Белых Сергей Юрьевич, ХК "Авангард", г. Омск — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
4. Гарифуллин Алмаз Миннеханович, ХК ЦСКА, г. Москва — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
5. Горский Алексей Евгеньевич, Директор департамента судейства КХЛ
6. Гуськов Александр Александрович, Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею
7. Доброхвалов Сергей Андреевич, Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям, Генеральный директор ООО "КХЛ-Маркетинг"
8. Иванищев Борис Анатольевич, ХК "Барыс", г. Астана — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
9. Краснов Алексей Валерьевич, Вице-президент КХЛ
10. Курносов Александр Евгеньевич, ХК "Салават Юлаев", г. Уфа — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
11. Курсин Василий Анатольевич, Помощник Председателя Совета директоров КХЛ
12. Ласьков Сергей Алексеевич, ХК "Металлург", г. Магнитогорск — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
13. Приеде Зигмарс, ХК "Динамо", г. Рига — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
14. Прохоров Виталий Владимирович, Вице-президент КХЛ по хоккейной вертикали
15. Степанов Алексей Олегович, Директор Юридического департамента КХЛ
16. Усманов Мансур Мидехатович, ХК "Ак Барс", г. Казань — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
17. Фастовский Кирилл Валерьевич, ХК "Сибирь", Новосибирская область — Представитель по взаимодействию с клубами КХЛ
18. Шептухин Иван Олегович, Финансовый директор ООО "КХЛ".
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Совет директоров КХЛ сроком на два года избрал новое правление лиги. В состав руководящего органа не вошел представитель минского "Динамо".
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