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Следователи раскрыли преступление по отпечатку пальца

13.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следователи раскрыли преступление по отпечатку пальца

ПЕРСТ СУДЬБЫ. Могилёв. Местный житель на неделю оставил свой автомобиль без присмотра в одном из спальных районов города. За это время из «Волги» пропали магнитола и стартер. Судя по следам, машину пытались завести. Помешало отсутствие аккумулятора. Эксперт обнаружил на одном из стёкол автомобиля отпечаток пальца. Было установлено, что след оставил 19-летний могилевчанин. Теперь с парнем работают следователи.

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Теги: Новости
 
 
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ПЕРСТ СУДЬБЫ. Могилёв. Местный житель на неделю оставил свой автомобиль без присмотра в одном из спальных районов города. За это время из «Волги» пропали магнитола...
 
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