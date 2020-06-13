Следователи раскрыли преступление по отпечатку пальца

Источник материала: ОНТ

ПЕРСТ СУДЬБЫ. Могилёв. Местный житель на неделю оставил свой автомобиль без присмотра в одном из спальных районов города. За это время из «Волги» пропали магнитола и стартер. Судя по следам, машину пытались завести. Помешало отсутствие аккумулятора. Эксперт обнаружил на одном из стёкол автомобиля отпечаток пальца. Было установлено, что след оставил 19-летний могилевчанин. Теперь с парнем работают следователи.

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