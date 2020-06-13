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Прогноз по валютам: доллар, евро и российский рубль идут на снижение
Источник материала: Myfin
– На уходящей неделе на внешних валютных рынках евро снизился к доллару с 1,1350 до 1,1310, или на 0,4%.
Более заметной
тенденцией было снижение российского
рубля к иностранным валютам. Это произошло
на фоне снижения цен на нефть. За неделю
Евро вырос
с 77,9 до 78,8 российского рубля, или
на 1,2%.
К белорусскому рублю за неделю подешевели все три иностранные валюты.
Доллар снизился на 0,12%, евро подешевел на 0,51%, а российский рубль снизился на 1,67%.
В результате после двух недель ослабления белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Валютная корзина подешевела на 0,98%. Кстати говоря, последний раз все три инвалюты за неделю дешевели в конце апреля.
На следующей неделе
курс
а
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Источник: Myfin.by
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