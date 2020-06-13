Выживший. «Кроме жены, никто не верил, что он поедет». История 34-летнего Volkswagen Golf 2

Источник материала: Tut.by

В далеком уже 2007 году Михаил стал владельцем Volkswagen Golf 2. И с тех пор с автомобилем не расстается. Сначала это была просто рабочая лошадка, которая успела потрудиться даже в качестве курьерского автомобиля. Но постепенно «гольф» превратился практически в члена семьи, претерпев за несколько лет серьезную модернизацию.





Поразил расход топлива

— До появления Golf 2 я ездил на разных машинах. При этом у меня еще Golf первого поколения 1973 года выпуска. Он и сейчас сохранился, но требует такой колоссальной работы, что перспектива его восстановления еще очень далека. В свое время я на этой машине довольно много отъездил, пока не сменил на Golf 2. У родственника была такая машина, так что я с ней был немного знаком.

Михаил купил Golf 2 за 1350 долларов. На тот момент за такие машины в хорошем состоянии просили 1800−2000 долларов. Особенно ценились дизельные версии. До покупки Михаил ездил исключительно на бензиновых машинах, и для него приятной неожиданностью стал расход топлива.

— Я после покупки заправил полный бак, ездил неделю, а стрелка указателя уровня топлива едва пошевелилась. Я даже начал думать, что у меня неисправен датчик. Было сложно привыкнуть к расходу 5 литров, когда у меня обычно был 12 литров. Мой «гольф» — это не какая-то пушка-гонка. Под капотом у него тяговитый дизель, как еще говорят — тракторный. Он без турбины, с механическим ТНВД.



Очень радует расход топлива — не больше 5 литров на «сотню»

Первое время Михаил просто поддерживал машину в хорошем техническом состоянии. И эксплуатировал ее ежедневно. Работал в курьерской службе, а каждые выходные усаживал компанию друзей и ехал к себе на родину, в Браслав. Но не избежала машина и неприятностей. На перекрестке в «гольф» въехал нетрезвый водитель. Пришлось ремонтировать кузов. Именно тогда последовала первая попытка сделать все очень хорошо. Но перекрасили кузов не очень качественно. После этого Михаил продолжил использовать машину в обычном режиме.

— В какой-то момент у меня появилась другая машина, а Volkswagen Golf 2 стал на прикол. У него уже начал «уставать» кузов. Встал выбор: либо «гольф» уезжает на свалку в Гатово, либо надо что-то с ним делать. Я понимал, что полумерами тут не обойдешься. В итоге все же было принято решение восстанавливать машину. Работы над ней продолжались 2−3 года. За это время автомобиль был разобран буквально до винтика и собран заново.

В таком возрасте ломается все



Таким был Golf перед тем, как отправился на вторую покраску кузова

— Иногда меня спрашивают: а какие «болячки» есть у этой машины? Там же все просто и ломаться нечему. Скажу так: с такими пробегами и возрастом у этой машины ломается все. Есть в учебниках так называемая кривая износа. И вот когда она наступает, приходится менять в машине все, на что обычно даже не обращаешь внимания: подшипники моторчиков печки, электропривод щеток, топливные и тормозные магистрали. В общем, ничего «живого» в машине не остается.

Вопрос с тем, чтобы сохранить машину в оригинальном состоянии, отпал после того, как Михаил приступил к кузову. А именно — к дверям. Это автомобиль 1886 года, первого поколения. Стекла передних дверей здесь были с отдельными форточками. А на этой машине — цельные стекла, как на рестайлинговой версии. Михаил объясняет это просто: не удалось найти оригинальные двери в хорошем состоянии. Их просто нет. Поэтому пришлось делать незапланированный рестайлинг.

— Кузов перекрашивался полностью второй раз. На этот раз я самостоятельно его обрабатывал, подготавливал. Только на материалы потратил 400 долларов. А вот по стоимости покраски не скажу, потому что красил знакомый по сложной системе взаиморасчетов. Я очень долго выбирал цвет. Хотелось даже в какой-то момент кардинально поменять его на какой-нибудь терракот. А в итоге мне понравилось, как играет цвет из заводской линейки Mercedes. В линейке Volkswagen Golf такого цвета не было.

После того как машину полностью разобрали для подготовки к покраске, никто из родных не верил, что она поедет снова. Кроме жены Михаила. Когда уже «гольф» вернулся с покраски, смотрели на него, как на чудо.



Таким стал автомобиль после полной покраски в новый цвет

Найти оригинальные уплотнители дверей в хорошем состоянии шансов не было. Поэтому Михаил поступил просто: отрезал образец и с ним пошел по авторынкам. Подбирал, чтобы был похожий профиль. Неожиданно подошел от «Лада Приора». Оказался даже лучше и мягче, чем заводской. А родные просто выбросил в помойку.

— Ко всему прочему машина была в комплектации «барабан», то есть из опций не было ничего. Я внедрил гидроусилитель. Эта идея возникла после того, как я поставил редкие диски Centra turbo, с более широким профилем. Усилие на руле сразу возросло, крутить на парковках стало тяжело. Гидроусилитель на эту машину устанавливался, но на версии с более мощными моторами. Я начал искать варианты и подобрал агрегат от Seat, с которым у Golf одна платформа. Мне из Европы привезли хорошую рейку. Потом долго искал кронштейны под такой двигатель, как у меня, чтобы повесить на него насос, приводной ремень.





Потом Михаил понял, что ему надоело крутить «весла» — механические стеклоподъемники. Поставил электрические, пока только спереди. Кнопки находятся не на стандартном месте, внизу центральной консоли, а вверху, справа от руля. Зеркала здесь тоже с электроприводом — нашел на «разборке», установил.



Двухдиновая стереосистема вытеснила блок управления отоплением и вентиляцией. Слева от нее можно видеть клавиши электрических стеклоподъемников

— Я долго терзался, оставлять родную магнитолу или нет. В итоге решил, что все равно уже машина далека от оригинального состояния. Поэтому интегрировал в центральную панель двухдиновую стереосистему, а управление отопителем перенес вниз.

Михаил признается, что с поиском запчастей все становится сложно. Да, есть люди, которые на разборках занимаются конкретно этой моделью. Но найти что-то оригинальное в хорошем состоянии — проблема.

«Он заслужил покоя, и продавать я его не буду»





Постепенно в машину вливались деньги, все восстанавливалось, делалось. И вот наступил период, когда Михаил уже 3−4 года просто ездит на автомобиле. Из затрат — только плановые ТО. Машина используется в обычном режиме разъездов и даже самостоятельно проходит техосмотр. На этот счет у владельца принципиальная позиция. Говорит, цепляются только к двум наклейкам на заднем стекле.

— В прошлом году мы с женой и двумя детьми прыгнули в машину и объехали всю Прибалтику. Была еще мысль сесть на паром и рвануть в Стокгольм, но уже бюджет выходил за рамки запланированного. В Прибалтике местные говорили: «О, мы уж давно таких машин не видели. У нас их нет, а если есть, то в таком состоянии, что они вообще ничего не стоят!». В Минске на машину реагируют… А никак не реагируют. Нет, бывает, остановишься, начинают расспрашивать, где красил, или рассказывают про то, что у них тоже когда-то был «гольф».





Михаил планирует сделать модернизацию тормозной системы: поставить дисковые тормоза по кругу, спереди — вентилируемые, интегрировать АБС. И, скорее всего, под капотом будет стоять новый двигатель. Возможно — TDI.

— Зимой уже на машине не езжу, после капитального ремонта кузова. Хотя сделал все по науке, с полной антикоррозийной защитой. Но теперь жалею, что не покрасил подкапотное пространство — оставлял для сравнения. Буду, видимо, переделывать. Для рабочих разъездов есть офисная машина. Но однажды все же выкатывал машину зимой: забирал жену и сына из роддома. Не мог не поехать.





Когда был ураган «Хавьер», Михаил своим «гольфом» вытаскивал всех соседей. Говорит, на машине стояла очень «зубастая» резина «Белшина», которая гребла по снегу.

— Я дал полный газ, через сугроб. Трос зацепил, выдернул. Народ с балконов наблюдал за этим шоу, — смеется Михаил.

Сложно сказать, сколько денег было вложено в автомобиль. Владелец говорит, что когда начинаешь заниматься такими машинами и количество денег перешагивает определенную грань, просто перестаешь считать.



— На своей машине я не боюсь выезжать на любые расстояния: в «гольфе» я уверен

— Если начинать считать, то придешь к мысли, что нет смысла заниматься, — улыбается Михаил. — Я прекратил считать, когда вложения превысили стоимость автомобиля. Вопрос о том, чтобы продавать «гольф», в нашей семье не стоит. Однажды попробовали обсудить, но дочка чуть ли не в слезы: «Не продавайте!». Поэтому машина останется у нас. Для семейных нужд мы планируем купить минивэн. А с «гольфом» буду продолжать работать.

В деталях



Бокс на крыше решил проблему маленького багажника



Удалось найти оригинальные фары HELLA в отличном состоянии. После регулировки светят замечательно



Уплотнители дверей — от «Лада Приора». Оказались даже лучше родных



Шумоизоляция капота — новая



1,6-литровый дизельный мотор пережил капитальный ремонт



Задние фонари — оригинальные, только отполированные. А вот накладка — «реплика» с оригинала



Рулевое колесо обшито натуральной кожей, блок управления отоплением и вентиляцией сместился вниз



Дверные карты — как новенькие



Часть багажника занимает сабвуфер. Если бы не семья, то объема багажного отсека хватило бы и без бокса на крыше



Сзади поместились два детских кресла, но креплений isofix, конечно, нет