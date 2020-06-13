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Находка дня. Диснеевские принцессы курят и едят фастфуд на футболках с AliExpress
Источник материала: Tut.by
Как известно, на AliExpress можно найти что угодно (пожалуй, кроме
Героинь из мультиков Disney мы привыкли ассоциировать с чем-то непорочным, чистым и глубоко нравственным. А что, если бы на экранах появились принцессы-оторвы? О том, как бы они выглядели, пофантазировали анонимные дизайнеры одежды.
Если бы мультяшные принцессы были падкими на еду, ни в чем себе не отказывали и не думали о фигуре:
Если бы Белоснежка была клептоманкой:
Если бы Белоснежка разлюбила принца или нашла другого:
Если бы нарисованные принцессы устали быть идеальными и решили покончить жизнь самоубийством или поиграть с жизнью других:
Если бы Белоснежка попала в большое кино (например, к Тарантино в «Криминальное чтиво»):
Если бы Белоснежка попала на холст известного художника (например Рене Магритта):
Заказать такую футболку на AliExpress можно по цене от 7 до 8 рублей. Если кому-то очень захотелось, оставим на них ссылки (
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Как известно, на AliExpress можно найти что угодно (пожалуй, кроме 900 тысяч долларов). Мы подыскали в онлайн-магазине коллекцию футболок с необычными принтами: на них...
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