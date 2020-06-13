Находка дня. Диснеевские принцессы курят и едят фастфуд на футболках с AliExpress

Источник материала: Tut.by

Как известно, на AliExpress можно найти что угодно (пожалуй, кроме 900 тысяч долларов ). Мы подыскали в онлайн-магазине коллекцию футболок с необычными принтами: на них диснеевские принцессы курят, едят фастфуд и даже подумывают о суициде. Посмотрите, есть очень крутые экземпляры.

Героинь из мультиков Disney мы привыкли ассоциировать с чем-то непорочным, чистым и глубоко нравственным. А что, если бы на экранах появились принцессы-оторвы? О том, как бы они выглядели, пофантазировали анонимные дизайнеры одежды.

Если бы мультяшные принцессы были падкими на еду, ни в чем себе не отказывали и не думали о фигуре:













Если бы Белоснежка была клептоманкой:





Если бы Белоснежка разлюбила принца или нашла другого:



























Если бы нарисованные принцессы устали быть идеальными и решили покончить жизнь самоубийством или поиграть с жизнью других:









Если бы Белоснежка попала в большое кино (например, к Тарантино в «Криминальное чтиво»):









Если бы Белоснежка попала на холст известного художника (например Рене Магритта):





Заказать такую футболку на AliExpress можно по цене от 7 до 8 рублей. Если кому-то очень захотелось, оставим на них ссылки ( тут и тут ).

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