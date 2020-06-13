Мнение: «Всех этих Русалок, Ассолей и Золушек нужно помечать, чтобы было ясно: девочки не должны быть такими»

Источник материала: Tut.by

Сервис НВО на днях временно удалил фильм «Унесенные ветром», чтобы вернуть, снабдив материалами про исторический контекст, и разразилась буря негодования. (Признаемся, мы, как большие поклонники Скарлетт О’Хары были в числе негодующих, — Прим. LADY).

Однако феминистка Ольга Мурашко, авторка инстаграм-аккаунта для гендерного просвещения считает, что давно следует сопровождать книги и фильмы пометками про «исторический контекст». И готова объяснить свою позицию.

— Хотя решение НВО связано с расизмом, я хочу затронуть гендерный аспект — и в «Унесенных ветром», и в целом. Противники пометок про исторический контекст утверждают, что люди не тупые. Мол, читая книгу про середину 19-ого века, понятно без пояснений, что рабство — это плохо. Допустим. Рабовладельчество давно отменили, в школах есть уроки истории, в медиа общепринята риторика против рабства и т.д.

А что насчет женщин?

В центре «Унесенных ветром» сильная героиня, которой восхищаются многие поколения женщин. Кто из нас не цитировал Скарлетт с ее «я подумаю об этом завтра»? Мы отмечаем ее силу духа, обращаем внимание на ее способность сопротивляться навязываемым обществом стереотипам.

Но еще в книге много внимания уделено тому, какой «должна быть» настоящая леди. Например, сколько женщине можно есть и допустимо ли это делать в присутствии мужчины, как важно следить за весом, какой должна быть твоя талия. А теперь скажите, как девочки, читающие эту книгу, смогут самостоятельно понять, что требований к внешности женщин больше нет, что можно есть, когда голодна, и не оглядываться при этом на то, видят ли мужчины, что именно и сколько ты положила в свою тарелку?

Как можно понять, что больше нет подобных требований к женщинам, если они есть буквально везде?

В рекламе, медиа, кино, книгах, на телевидении, в детсаду и школе, в университете и на работе, везде сохраняются подобные стереотипы — про внешность, про количество еды, про вес. Правильные девушки питаются листьями салата, мороженое — это «запрещенка», а шашлыки — мужская еда. Это приводит к тому, что девочки уже в младшей школе озабочены своим весом и садятся на диеты, средний возраст анорексии во всем мире уменьшается, а о дной из причин считается социальное воздействие .



По интернету гуляет обсуждение этого вопроса, показательный пример существующего восприятия мужской и женской еды

Пометка в духе «рабство — это плохо» или «женщина может есть сколько хочет» (я, конечно, утрирую) — это не цензура. Это информирование о том, что мир меняется, и, например, женщина не должна соответствовать никаким стандартам — имейте это в виду, девчонки и мальчишки, читающие книгу.



Пример отличной пометки к книге Галины Тимошенко и Елены Леоненко «50 лайфхаков — психологические квесты»

Обратите внимание, авторки извинились за то, на что многие девушки даже не обратили бы внимания. Потому что привыкли, что обращение в мужском роде ко всем людям — это особенность русского языка. Такая гендерно-чувствительная пометка говорит о большом уважении к читательницам и заставляет задуматься на важную тему.

Подобные пометки — это не цензура, это актуализация контента, скажем так.

Я не призываю убирать из школьной программы, переписывать, удалять, разрушать памятники (ведь именно про это кричат оппоненты, сторонники мнения «покусились на святое!»). Я предлагаю делать пометки (особенно это важно для детской литературы и мультфильмов), чтобы облегчить жизнь родителям на этапе чтения вслух, и потом уже детям, которые читают сами. Помечать всех этих Русалочек, Ассолей и Золушек, чтобы было ясно, что в книге — не модели для поведения. Девочки не должны такими быть.

Благодаря тому, что феминистки привлекают внимание к отсутствию адекватных женских персонажей, их стало появляться больше.

Девочки теперь могут читать не только про принцесс в ожидании принца, не только про послушных девочек и помощниц главных героев, не только про девочек-терпил, девочек-прислужниц, девочек-трофеев и призов.

Девочкам больше не надо вдохновляться главными героями-мальчиками, которые во всех книжках капитаны, командиры, и представлять себя на их месте. Девочкам больше не надо впитывать бесконечную романтическую чушь, которой, кстати, отлично потом пользуются абьюзеры для своих манипуляций. Теперь появляется все больше литературы и фильмов про девочек-героинь — и это очень круто.

А что касается снятого и написанного много лет назад: сегодня каждое издательство, каждый сервис может реагировать на поступающие претензии так, как сделал в итоге НВО. Это решение не затратное, но вполне удачное, на мой взгляд. Фильм «Унесенные ветром» давно критиковали за романтизацию периода рабства, обвиняли в расизме. И то, что сервис наконец-то прислушался и временно изъял ленту, чтобы вернуть с соответствующим пояснением, я воспринимаю как прогрессивный знак.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. В тексте использованы феминитивы по просьбе автора.