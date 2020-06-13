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МАРТ: долю монополистов на рынке ограничат 15% в 2021 году

13.06.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко согласился с предложением установить новое ограничение для монополистов на рынке, сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает корреспондент Sputnik.





Белорусские парламентарии рассмотрели в первом чтении проект закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь".

По словам главы МАРТ, торговые сети требуют бонусы от поставщиков товаров, когда обладают "рыночной силой".

Владимир Колтович констатировал, что в республике сейчас рыночной силой обладает только одна торговая сеть.

"У нас 20% рынка – это ограничение, выше которого ты (торговая сеть – Sputnik) не имеешь права арендовать, приобретать помещения: расширять свою торговую сеть", – напомнил он.

После чего добавил, что одна торговая сеть в стране имеет на рынке в 18-19% долю в товарообороте.

"Все последующие 5 сетей имеют 10%, то есть в сумме имеют долю на рынке, чем одна сеть", – отметил глава МАРТ.

Принятие этого указа может произойти уже в 2021 году.

Владимир Колтович заявил: "Мы проводим оценку регулирующего воздействия этого указа и рассматриваем проект указа, по которому монополистом признается торговое предприятие, имеющее долю выше 15%".

При этом он обратил внимание, что этим указом предусматривается ограничение на получение бонусов от поставщиков товаров для таких монополистов.
 
 
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Лукашенко согласился с предложением установить новое ограничение для монополистов на рынке, сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир...
 
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