МАРТ: долю монополистов на рынке ограничат 15% в 2021 году

















Белорусские парламентарии рассмотрели в первом чтении проект закона "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь".





По словам главы МАРТ, торговые сети требуют бонусы от поставщиков товаров, когда обладают "рыночной силой".





Владимир Колтович констатировал, что в республике сейчас рыночной силой обладает только одна торговая сеть.





"У нас 20% рынка – это ограничение, выше которого ты (торговая сеть – Sputnik) не имеешь права арендовать, приобретать помещения: расширять свою торговую сеть", – напомнил он.





После чего добавил, что одна торговая сеть в стране имеет на рынке в 18-19% долю в товарообороте.





"Все последующие 5 сетей имеют 10%, то есть в сумме имеют долю на рынке, чем одна сеть", – отметил глава МАРТ.





Принятие этого указа может произойти уже в 2021 году.





Владимир Колтович заявил: "Мы проводим оценку регулирующего воздействия этого указа и рассматриваем проект указа, по которому монополистом признается торговое предприятие, имеющее долю выше 15%".





При этом он обратил внимание, что этим указом предусматривается ограничение на получение бонусов от поставщиков товаров для таких монополистов.























