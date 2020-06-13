Правительство назвало категории бюджетников с первоочередным правом на арендное жилье

Источник материала: ОНТ

Совет министров утвердил категории бюджетников, обладающих первоочередным правом на получение арендного жилья. Соответствующее постановление правительства было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ расширяет список категорий работников бюджетной и социальной сфер, обладающих первоочередным правом на арендное жилье. В частности, в перечень вошли тренеры-преподаватели по спорту специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ - училищ олимпийского резерва, а также тренеры национальных команд по видам спорта.

Кроме того, первоочередным правом были наделены работники медицины, педагоги, работники культуры и творчества, заключившие контракт сроком на 5 лет. При этом потребность в специалисте должна быть подтверждена руководством местных администраций.

Постановление также касается медицинских и педагогических работников учреждений социального обслуживания, организаций здравоохранения, которые оказывают паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях.

Документ вступает в силу после официального опубликования.

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