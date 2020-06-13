Трудности перевода: Си Цзиньпин не говорил о поддержке Лукашенко на выборах









Пресс-служба президента Беларуси дословно написала следующее:





Си Цзиньпин также подчеркнул, что давно знаком с Александром Лукашенко и очень хорошо информирован о ситуации в Беларуси, о том, что в стране в скором времени пройдут президентские выборы. Он попросил передать белорусскому народу слова поддержки. «Мы вас поддерживаем, уверены, вы победите, и мы поддерживаем ваш путь развития», — сказал Председатель КНР.





Позже официальное информационное агентство правительства Китая «Синьхуа» опубликовало на русском языке свою версию. В сообщении нет ни слова о поддержке Лукашенко на выборах, но высказана «решительная поддержка мер по профилактике и контролю эпидемии, принятых в Беларуси с учетом фактической ситуации». Си Цзиньпин также выразил уверенность, что беларусский народ под руководством Лукашенко сможет победить эпидемию.





«Китай решительно поддерживает меры по профилактике и контролю эпидемии, принятые в Беларуси с учетом фактической ситуации, и готов и дальше делиться с Беларусью опытом борьбы с эпидемией и методами лечения, заявил Си Цзиньпин, выразив уверенность в том, что под руководством А. Лукашенко белорусский народ сумеет в кратчайшие сроки одержать победу над эпидемией», — говорится в сообщении агентства «Синьхуа».