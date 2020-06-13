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В Беларуси все-таки начнут строить ограждения между встречными полосами

13.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси начнут монтировать разделительные ограждения между полосами встречного движения, сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич после доклада у Лукашенко.




По его словам, этот вопрос обсуждался на фоне резонансных ДТП с большим количеством погибших, где одна из причин трагедии - выезд на встречную полосу.

"Надо принимать меры, возможно, даже по изменению законодательства, касающегося технических условий, строительных норм и правил. И где-то, по крайней мере, при реконструкции дорог республиканского значения, скоростных магистралей изыскивать средства, чтобы такого рода заграждения между встречными полосами монтировать при первой же возможности. Очевидно, что это будет способствовать более безопасной организации дорожного движения", - сказал Иван Носкевич, которого цитируют официальные СМИ.
 
 
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В Беларуси начнут монтировать разделительные ограждения между полосами встречного движения, сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич после доклада у...
 
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