Сбиты в одну ночь. Как белорусы расследовали историю погибших советских летчиков

Источник материала: Tut.by

Действия советской авиации над белорусскими землями в 1944 году принято представлять в виде триумфа. Штурмовики бьют по отступающим колоннам группы армий «Центр», дороги на километры заставлены разбитой немецкой техникой, небо наше. Такое действительно было — но присутствовали и потери, сбитые самолеты и погибшие летчики. Краеведы и авиаархеологи сумели расследовать историю двух таких экипажей, летавших на ленд-лизовских самолетах и сбитых в одну ночь. 42.TUT.BY рассказывает, как это было.



Памятный знак на месте падения самолета. Фото: из личного архива Анатолия Радченко

Как безымянная могила привела местного жителя в краеведение

В Крупском районе Минской области есть деревня Новые Денисовичи. Трасса М1 «Брест-Москва» совсем рядом, так что война прошла как раз по здешним местам — в 1941 году на восток, в 1944 обратно. Само собой, не обошлось без потерь. И в шестидесятых годах всех погибших поблизости советских солдат и партизан похоронили в двух братских могилах на территории местной школы. На месте захоронения поставили две стелы, но без имен — было лишь известно, что в одной могиле партизаны, а в другой — летчики.

Авиаторов в братской могиле оказалось восемь — экипажи сразу нескольких бомбардировщиков сбитых здесь. Ничего удивительного в том, что все похороненные оказались безымянными, не было: в то время военкоматы (а именно в комиссариатах обычно хранились документы) не слишком активно занимались установлением личностей погибших солдат, было полно другой работы.

Именно тогда стелами заинтересовался местный житель Анатолий Радченко. И памятник пилотам в итоге привел его через сорок лет в краеведение.



Анатолий Радченко. Фото из личного архива героя

— Я еще в школе, в 1965 году, фотографировал те памятники. Под одной стелой 13 партизан, под другой восемь погибших летчиков, — говорит он. — А когда я приехал уже в нулевых в свою деревню, то увидел, что в 2005 году стелы обновили — готовились к юбилею школы. И на новом памятнике были уже все фамилии партизан. Но ни одной фамилии летчика.

Раньше, допустим, можно допустить, что погибшие здесь не опознаны по объективным причинам — бедность, нехватка ресурсов, чтобы искать документы и выяснять личности сбитых. Но теперь-то всех партизан написали! С моей точки зрения, это полное безобразие и несправедливость.



Тот самый памятник. Фото: Дмитрий Киенко

Устранить несправедливость Анатолий Иванович взялся сам. Фактически с этой целью — узнать имена этих восьми человек — Радченко и занялся краеведением.

Сам он давно проживает в Минске, так что купил дом в Новых Денисовичах и начал поиски самостоятельно. Крупский военкомат помочь не смог — многие документы уже были в архивах.

Зато выяснилось, что поисками летчиков еще с 80-х занимается другой краевед, местный учитель Михаил Боровуля — именно он впервые обнаружил один из сбитых здесь самолетов. А местные жители могут многое рассказать.

— Начал расспрашивать тех, кто хоть что-то мог знать про этих летчиков. В конце концов выяснилось, что самолеты были сбиты здесь в разные годы, один в самом начале войны, другой в 1944 году. Часть обшивки бомбардировщика, сбитого здесь в 1941, уже успели употребить на хозяйственные нужды ( мы уже упоминали этот факт ).



Конек на сарае в Крупском районе сделан из обшивки сбитого здесь в 1941 году самолета. Фото предоставлено Дмитрием Киенко

О советском бомбардировщике, упавшем в 1941 году, со слов свидетелей известно, что он упал «жарким днем». При падении начался сильный пожар, так что жители, пытавшиеся помочь авиаторам, просто не решились подходить ближе: от жара начали рваться патроны крупнокалиберных пулеметов, и никому не хотелось погибнуть от шальной пули. В итоге летчики сгорели в самолете. Их похоронили, а в 1962 году останки перенесли на территорию школы.

Узнав приблизительно места падения самолетов, краевед на собственные средства установил на них памятные знаки. Кстати, по его словам, представители официальных организаций это не одобрили — как говорит Анатолий, в Борисовском военкомате сказали, что «если их кто-то повредит, и это окажется в интернете, то мы будем в этом виноваты».

В процессе поисков Анатолий Радченко начал активно делиться полученной информацией на профильных ресурсах и привлек к себе внимание авиаархеологов, причем и белорусских, и российских сразу. К поиску подключилась группа военной истории и археологии «Рубон» во главе с Дмитрием Киенко и объединение «Отечество» Республики Татарстан. В 2016—2018 годах группы начали уже более масштабное исследование.



Дмитрий Киенко. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что удалось выяснить о самолетах

Что именно произошло в ту ночь в районе Новых Денисовичей, авиаархеолог Дмитрий Киенко описал в своей книге «Под крылом — Беларусь». Советская авиация летала над Крупским районом в 1943−44 году часто. На территории района в Докудово и Приямино немцы обустроили аэродромы, и бомбардировщики ВВС РККА, естественно, пытались их разбомбить. Более крупный аэродром находился под Борисовом, и «коридор», которым самолеты шли его бомбить, проходил как раз здесь.

Гитлеровцы свои объекты защищали как могли, так что из небогатого количества истребителей группы армий «Центр» часть находилась именно на этом участке.

Зацепка о том, какие именно самолеты были сбиты у Новых Денисовичей, появилась в 2017 году. Тогда один из авиаархеологов обнаружил небольшую деталь — втулку винта. Некоторые элементы позволили однозначно идентифицировать: самолет не наш. В смысле — не советский. А иностранных бомбардировщиков в ВВС РККА имелось всего два — оба «американцы», ленд-лизовские Douglas A-20 «Boston» и North American B-25 «Mitchell».

Последующие раскопки подтвердили: под Новыми Денисовичами действительно упал американский самолет. А неподалеку, у деревни Ухвала — еще один.



Douglas A-20 «Boston» в СССР. Фото: wikipedia.org

Теперь установить личность погибших стало намного проще: ленд-лизовской техникой в СССР вооружалось не так уж много частей, все они известны, и оставалось выяснить, кто именно и когда здесь воевал.

Вариантов оказалось два: или авиация дальнего действия (АДД) с «Митчеллами», которая бомбила объекты под Минском и Борисовом начиная с 1944 года, или части фронтовой авиации на «Бостонах». Первая версия быстро отпала — АДД здесь никаких потерь за всю войну не имела. Следовательно, сбитые летчики могли быть только экипажем Douglas A-20 «Boston» из состава авиации, поддерживающей советское наступление в июне 1944 года.

Архивы подтвердили: в ночь с 25 на 26 июня 1944 года с боевого задания не вернулись два «Бостона». В экипаже «Бостона» — летчик, штурман, воздушный стрелок и радист. Следовательно, два экипажа — это восемь человек, именно столько безымянных летчиков лежит под стелой в Новых Денисовичах.

Однако нельзя просто написать имена авиаторов на стеле — мы помним, что в 1941 году здесь был сбит еще один бомбардировщик, и находившиеся там люди тоже погибли. Выходит, что как минимум в одном из A-20 кто-то выжил.

Имена погибших и выживших советских летчиков

Так и вышло. Архивные поиски показали, что если в первом экипаже выживших не было, то из второго «Бостона» погиб только штурман Александр Волжин (по воспоминаниям выжившего командира экипажа Бориса Сиволдаева, его похоронили вместе с партизанами, павшими при штурме Ухвалы).

Стрелок Федор Галдин получил тяжелое ранение и остался лечиться в партизанском госпитале, впоследствии его эвакуировали самолетом в Москву.

Ниже мы приводим поименно, кто погиб и кто выжил в этих двух экипажах.

Экипаж первого «Бостона», бортовой номер 13 569:

Гвардии капитан Иван Филиппович Бабкин, заместитель командира эскадрильи. Погиб.

Гвардии лейтенант Петр Иванович Тетерин, штурман звена. Погиб.

Гвардии старший сержант Михаил Дмитриевич Летошних, воздушный стрелок-радист. Погиб.

Старшина Вадим Константинович Дзенис, воздушный стрелок. Погиб.



Иван Бабкин. Фото: из книги Дмитрия Киенко «Под крылом — Беларусь»

Петр Тетерин. Фото: из книги Дмитрия Киенко «Под крылом — Беларусь»



Михаил Летошних. Фото: из книги Дмитрия Киенко «Под крылом — Беларусь»

Вадим Дзенис. Фото: из книги Дмитрия Киенко «Под крылом — Беларусь»

Экипаж второго «Бостона», бортовой номер 13 040:

Гвардии младший лейтенант Борис Ефимович Сиволдаев, летчик. Выжил.

Гвардии младший лейтенант Александр Арсентьевич Волжин, штурман. Погиб.

Гвардии старший сержант Дмитрий Дмитриевич Кузнецов, воздушный стрелок-радист. Выжил.

Гвардии старший сержант Федор Ильич Галдин, воздушный стрелок. Выжил.

Итак, все имена похороненных в Новых Денисовичах летчиков двух А-20 восстановлены. Работа над установлением личностей разбившегося здесь в 1941 году ведется. Более того, у авиаархеологов получилось выяснить, кто, когда и как сбил «Бостоны».

Что случилось в ту ночь 76 лет назад

25 июня 6-я гвардейская бомбардировочная дивизия весь день наносила удары по аэродромам противника. Днем работали по объектам под Оршей, ночью пришла очередь аэродрома под Борисовом.

Пикирующие Пе-2 дивизии бомбить в ночных условиях не умели, работа досталась «Бостонам» 10-го бомбардировочного полка. 15 самолетов — в их числе А-20 капитана Бабкина — отправились на бомбардировку, еще три, включая экипаж Сиволдаева, полетели на разведку.

В это же время по другую линию фронта в воздух поднялся ночной истребитель Ju-88 обер-фельдфебеля Хельмута Дамса. Таких на Восточном фронте была всего одна эскадрилья, NGG 100. Задачей Дамса было отслеживать с помощью радара любые самолеты, идущие с востока, и уничтожать.



Junkers Ju 88 в роли ночного истребителя. «Рога» в передней части фюзеляжа — антенны радара для поиска самолетов в условиях плохой видимости. Источник: pinterest.com

В районе полуночи немецкий летчик заметил одинокий советский самолет — это и оказался А-20 Сиволдаева. Судя по всему, командир бомбардировщика ночью сбился с пути и оказался здесь случайно: разведчику «коридор» для бомбежки борисовского аэродрома был ни к чему. Но в этот раз случайность привела к трагедии, Дамс немедленно атаковал идущий на небольшой высоте «Бостон» и мгновенно сбил его. Позже выжившие члены экипажа рассказали: «Юнкерс» ударил буквально в упор, с 50−100 метров, и сразу же попал в подвесной бак с горючим.

Горящий самолет, падающий в лес, немецкий летчик видел четко, и позже в рапорте абсолютно точно указал место, где рухнул А-20.

Уничтожив первый бомбардировщик, обер-фельдфебель получил сообщение — на запад идут и другие бомбардировщики, и продолжил патрулирование. Уже через полчаса на радаре показался еще один советский самолет, А-20 капитана Бабкина. Дамс тут же сбил и его, но на сей раз падения не увидел и вторую победу в эту ночь себе не записал.

Зато горящий и падающий А-20 заметили с других самолетов, идущих на Борисов. Один из них, «Бостон» гвардии лейтенанта Матихина, Дамс тоже атаковал, но сбить не смог, два прямых попадания не оказались критичными. В итоге обер-фельдфебель сумел дожить до конца войны и встретил капитуляцию Германии асом с 24 победами.

По случайности два однотипных самолета одного полка, идущие с совершенно разными задачами, рухнули буквально рядом, места падений разделяют всего восемь километров. И пилоты-однополчане оказались в одной могиле. Искать их тогда никто не стал, нужно было воевать. Семьи экипажа Бабкина получили сообщение, что «самолет сгорел в болоте в Минской области». Почему именно в болоте — непонятно, никаких болот там нет.

Два сбитых почти случайно А-20 стали единственными потерями полка в «Багратионе». Только теперь обстоятельства гибели пяти летчиков, места их захоронения и фамилии стали известны. И памятник в Новых Денисовичах перестанет быть безымянным. Вернее, почти перестанет — экипаж сбитого в 1941 году советского бомбардировщика еще не опознан. Кто были те погибшие авиаторы — выясняют все те же авиаархеологи и краеведы.