Команда Виктора Бабарико начала передачу подписей для проверки. Возникли сложности









Штаб Бабарико разработал специальную процедуру сдачи листов в комиссии по выборам. Зачем?





- Члены комиссии принимают подписные листы под счёт с занесением в журнал записи о количестве собранных листов, без какой-либо детализации. Как выяснилось, журнал может быть сделан из обычной тетради, с не прошитыми и не пронумерованными листами.





Как убедиться в том, что комиссия будет проверять именно те листы, которые сдал координатор, и что порядок отбора листов будет такой, как указано в протоколе комиссии (например, каждый четвертый лист)?





Как нам поможет программное обеспечение?





Мы разработали программу, которая готовит сопроводительные письма со следующей информацией: какие фамилии содержатся в подписных листах и каков порядок расположения подписных листов.





Это большой объем работы. Но сейчас мы можем подтвердить информацию о том, когда сдан каждый из проверенных листов, в каком порядке расположены листы в пачке, и фамилии каких избирателей содержатся в каждом из листов.





Штаб Бабарико сообщает, что 12 июня сопроводительные письма не были приняты членами избирательных комиссий, которые по этому вопросу консультировались с ЦИК.





"При этом нам не только отказали в принятии письма и его регистрации, но и в предоставлении книги замечаний и предложений. Мы не можем заставить членов избирательных комиссий подтвердить получение сопроводительных писем, поэтому при дальнейшей подаче подписей все сопроводительные письма будут направляться по почте. Однако принцип останется тем же: мы знаем, каким образом, куда, и в каком порядке подана каждая подпись избирателей", -- гоорится в сообщении штаба.