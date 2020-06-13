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У компании «Кентавр», в которой в четверг были обыски, заблокировали счета клиентов
Источник материала: Tut.by
У страховой компании «Кентавр», где в четверг, 11 июня
Счета клиентов «Кентавра» были заблокированы еще в пятницу.
— Мы наняли адвокатов, пытались что-то выяснить, потребовать, чтобы счета разморозили, но пока никак не можем повлиять на ситуацию. Каких-либо объяснений нам так и не дали. Сейчас нам не дают рассчитываться с людьми, и это плохо, — сказал Сергей Прохорчик.
Обыски в компании прошли в двух офисах компании в четверг, 11 июня. После них директор
— С Белгазпромбанком у нас хорошие рабочие отношения, основу которых составляет договор на расчетно-кассовое обслуживание. Мы сотрудничаем с ними много лет, но, помимо этого, сотрудничаем еще с 13 банками, — говорил Сергей Прохорчик.
Напомним, в четверг, 11 июня, обыски также прошли
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