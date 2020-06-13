У компании «Кентавр», в которой в четверг были обыски, заблокировали счета клиентов

Источник материала: Tut.by

У страховой компании «Кентавр», где в четверг, 11 июня прошли обыски , заблокировали счета клиентов. Об этом FINANCE.TUT.BY рассказал директор компании Сергей Прохорчик. По его словам, никаких объяснений компания пока не получила.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Счета клиентов «Кентавра» были заблокированы еще в пятницу.

— Мы наняли адвокатов, пытались что-то выяснить, потребовать, чтобы счета разморозили, но пока никак не можем повлиять на ситуацию. Каких-либо объяснений нам так и не дали. Сейчас нам не дают рассчитываться с людьми, и это плохо, — сказал Сергей Прохорчик.

Обыски в компании прошли в двух офисах компании в четверг, 11 июня. После них директор рассказывал , что у них изъяли документы по формированию уставного фонда, протокол собрания акционеров, базу по бухучету, два рабочих ноутбука, два телефона. Никого никуда не вызывали и не допрашивали, обвинений не предъявляли.

— С Белгазпромбанком у нас хорошие рабочие отношения, основу которых составляет договор на расчетно-кассовое обслуживание. Мы сотрудничаем с ними много лет, но, помимо этого, сотрудничаем еще с 13 банками, — говорил Сергей Прохорчик.

Напомним, в четверг, 11 июня, обыски также прошли в главном офисе Белгазпромбанка , а также в компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» . Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).