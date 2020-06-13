Александр Кокорин о тюрьме: в нашей стране это может коснуться любого. Научить чему-то не может













- Тебя поменяла жизнь после того, где ты побывал?





- Чему-то научила — точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них.





Что-то нового оттуда... Я прикоснулся и увидел, как это все выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю. Кстати, с ребятами с Украины познакомился, хорошие пацаны.





Научить чему-то точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это единственное.





sports.ru , сказал Кокорин. Это такие истины, которые мы все понимаем, но думаем, что нас не коснется. В нашей стране может коснуться любого, это точно. Лишний раз надо аккуратненько, не дай бог, — как передает, сказал Кокорин.



