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Александр Кокорин о тюрьме: в нашей стране это может коснуться любого. Научить чему-то не может

13.06.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде в "Сочи", вспомнил о времени, проведенном в тюрьме за участие в драках в центре Москвы с хавбеком Павлом Мамаевым.




- Тебя поменяла жизнь после того, где ты побывал?

- Чему-то научила — точно нет. Наверное, единственное, те вещи, которые мы понимали, — любить, ценить свою семью, близких, родственников. Больше они пострадали от этой ситуации, потому что мы были закрыты от них.

Что-то нового оттуда... Я прикоснулся и увидел, как это все выглядит. Это ужасно — никому в жизни не желаю. Кстати, с ребятами с Украины познакомился, хорошие пацаны.

Научить чему-то точно не может. Понял, как я скучаю по любимому делу, как за секунду твоя жизнь может измениться. Это единственное.

Это такие истины, которые мы все понимаем, но думаем, что нас не коснется. В нашей стране может коснуться любого, это точно. Лишний раз надо аккуратненько, не дай бог, — как передает sports.ru, сказал Кокорин.
 
 
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде в "Сочи", вспомнил о времени, проведенном в тюрьме за участие в драках в центре Москвы с хавбеком Павлом...
 
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