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Сотрудники прокуратуры и ГОЧС прошлись по заброшенным зданиям Бреста и увидели всё

13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Любое неэксплуатируемое здание несет опасность. Чем дольше здание находится пустым, тем опаснее оно становится, а те здания, в которых случился пожар становятся еще более опасными, так как их конструкция становится менее несущими. Как это обычно и бывает, многие заброшенные дома притягивают к себе как людей без определенного места жительства, так детей, и молодежь, которые привлекают своей экстремальностью.

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Число пожаров в заброшенных домах растет именно во время школьных каникул, когда у детей больше свободного времени, и они идут в заброшенные здания удовлетворять свое любопытство.

Сотрудники прокуратуры и ГОЧС прошлись по заброшенным зданиям Бреста и увидели всё

С целью исключения несанкционированного доступа надзорными органами прокуратуры г.Бреста и Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен рейд по обследованию бросовых зданий и строений, оценен уровень ограничения доступа в них посторонних лиц.

Сотрудники прокуратуры и ГОЧС прошлись по заброшенным зданиям Бреста и увидели всё

В ходе рейдовых мероприятий были выявлены факты свободного доступа в отдельные здания. По окончанию профилактических мероприятий руководителям организаций, на балансе которых они находятся, подготовлены требования об устранении причин и условий, способствующих причинению вреда здоровью.

Сотрудники прокуратуры и ГОЧС прошлись по заброшенным зданиям Бреста и увидели всё

Теперь владельцы объектов обязаны оградить опасную территорию и установить предупреждающие знаки об имеющейся опасности. Брестский городской отдел по ЧС убедительно просит родителей контролировать нахождение детей в период летних каникул.

 
Теги: Брест
 
 
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  Любое неэксплуатируемое здание несет опасность. Чем дольше здание находится пустым, тем опаснее оно становится, а те здания, в которых случился пожар становятся...
 
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