Источник материала: Виртуальный Брест

Любое неэксплуатируемое здание несет опасность. Чем дольше здание находится пустым, тем опаснее оно становится, а те здания, в которых случился пожар становятся еще более опасными, так как их конструкция становится менее несущими. Как это обычно и бывает, многие заброшенные дома притягивают к себе как людей без определенного места жительства, так детей, и молодежь, которые привлекают своей экстремальностью.

Бреста и увидели всё" alt="Сотрудники прокуратуры и ГОЧС прошлись по заброшенным зданиям Бреста и увидели всё" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/06/1592034726598111.jpg">



Число пожаров в заброшенных домах растет именно во время школьных каникул, когда у детей больше свободного времени, и они идут в заброшенные здания удовлетворять свое любопытство.





С целью исключения несанкционированного доступа надзорными органами прокуратуры г.Бреста и Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен рейд по обследованию бросовых зданий и строений, оценен уровень ограничения доступа в них посторонних лиц.





В ходе рейдовых мероприятий были выявлены факты свободного доступа в отдельные здания. По окончанию профилактических мероприятий руководителям организаций, на балансе которых они находятся, подготовлены требования об устранении причин и условий, способствующих причинению вреда здоровью.





Теперь владельцы объектов обязаны оградить опасную территорию и установить предупреждающие знаки об имеющейся опасности. Брестский городской отдел по ЧС убедительно просит родителей контролировать нахождение детей в период летних каникул.