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Сотрудники прокуратуры и ГОЧС прошлись по заброшенным зданиям Бреста и увидели всё
13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Любое неэксплуатируемое здание несет опасность. Чем дольше здание находится пустым, тем опаснее оно становится, а те здания, в которых случился
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Число пожаров в заброшенных домах растет именно во время школьных каникул, когда у детей больше свободного времени, и они идут в заброшенные здания удовлетворять свое любопытство.
С целью исключения несанкционированного доступа надзорными органами
В ходе рейдовых мероприятий были выявлены факты свободного доступа в отдельные здания. По окончанию профилактических мероприятий руководителям организаций, на балансе которых они находятся, подготовлены требования об устранении причин и условий, способствующих причинению вреда здоровью.
Теперь владельцы объектов обязаны оградить опасную территорию и установить предупреждающие знаки об имеющейся опасности. Брестский городской отдел по ЧС убедительно просит родителей контролировать нахождение детей в период летних каникул.
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Любое неэксплуатируемое здание несет опасность. Чем дольше здание находится пустым, тем опаснее оно становится, а те здания, в которых случился пожар становятся...
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