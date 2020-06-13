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Максим Галкин поделился атмосферным летним фото с детьми

13.06.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился летней фотографией с детьми. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото Галкин вместе с Лизой и Гарри находится возле куста с цветами. Супруг Аллы Пугачёвой не уточнил, что стало причиной радости. Но по улыбкам детей можно точно сказать: если это была шутка, то она удалась.

Максим Галкин поделился атмосферным летним фото с детьми
Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Подписчики артиста сказали, что фотография получилась очень удачной. Пользователи соцсети поблагодарили шоумена за возможность наблюдать, как растут Гарри и Лиза.

Кстати, недавно Максим Галкин поделился давними фотографиями своих детей.

На этих снимках дочь и сын артиста ещё совсем малыши – здесь подробности.

Люди в материале: Максим Галкин, Елизавета Галкина, Гарри Галкин

 
 
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Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился летней фотографией с детьми. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. На фото Галкин вместе с Лизой и...
 
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