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Максим Галкин поделился атмосферным летним фото с детьми
Источник материала: СТВ
Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился летней фотографией с детьми. Снимок артист
На фото Галкин вместе с Лизой и Гарри находится возле куста с цветами. Супруг Аллы Пугачёвой не уточнил, что стало причиной радости. Но по улыбкам детей можно точно сказать: если это была шутка, то она удалась.
Подписчики артиста сказали, что фотография получилась очень удачной. Пользователи соцсети поблагодарили шоумена за возможность наблюдать, как растут Гарри и Лиза.
Кстати, недавно Максим Галкин поделился давними фотографиями своих детей.
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Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился летней фотографией с детьми. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram. На фото Галкин вместе с Лизой и...
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