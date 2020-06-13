Источник материала: ОНТ

С 2021 года будут изменены правила выбора номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Изменение коснется уже 94-й церемонии вручения престижной кинопремии. Об этом информирует официальный сайт «Оскара».

По новым правилам число номинантов будет фиксированным – десять. До изменений количество картин, претендующих на премию за «Лучший фильм», могло быть значительно меньше.

Уточняется, что данное решение было принято Киноакадемией США для повышения репрезентативности на «Оскаре». В последнее время организаторы конкурса подвергались критике за неосознанную предвзятость в суждениях. Теперь все работники Киноакадемии США будут проходить ежегодные курсы для решения этой проблемы.

Фото: oscars.org

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