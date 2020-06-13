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Красная пена добралась до озёр Сои. Это уже плохо, или пока ещё ничего страшного?

13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пена в реке - ещё понятно, из-за дождей нет течения, воду "держат", и ветер гонит гадость в обратную сторону, к городу. Но как она могла оказаться в озёрах Сои, ветром надуло? Как вариант.

Красная пена добралась до озёр Сои. Это уже плохо, или пока ещё ничего страшного?

Красная пена добралась до озёр Сои. Это уже плохо, или пока ещё ничего страшного?

Красная пена добралась до озёр Сои. Это уже плохо, или пока ещё ничего страшного?

Любопытно, в какой момент уже надо будет предпринимать какие-то меры. Кто ещё не знает, источник этой красной пены вот:

Красная пена добралась до озёр Сои. Это уже плохо, или пока ещё ничего страшного?

Как раз на днях о подобном говорил Петр Брыш (начальник городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды): «Мы постоянно отслеживаем малейшие изменения в окружающей среде. Внимательно наблюдаем за состоянием водных объектов, отбираем пробы. Если есть превышение загрязняющих веществ, находим виновного и привлекаем к ответственности, выдаем предписания и рекомендации по устранению нарушений. Контролируем соблюдение режима особо охраняемых природных территорий».

 
 
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  Пена в реке - ещё понятно, из-за дождей нет течения, воду "держат", и ветер гонит гадость в обратную сторону, к городу. Но как она могла оказаться в озёрах Сои, ветром...
 
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