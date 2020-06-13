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Красная пена добралась до озёр Сои. Это уже плохо, или пока ещё ничего страшного?
13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пена в реке - ещё понятно, из-за дождей нет течения, воду "держат", и ветер гонит гадость в обратную сторону, к городу. Но как она могла оказаться в озёрах Сои, ветром надуло? Как вариант.
Любопытно, в какой момент уже надо будет предпринимать какие-то меры. Кто ещё не знает, источник этой красной пены вот:
Как раз на днях о подобном говорил
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Пена в реке - ещё понятно, из-за дождей нет течения, воду "держат", и ветер гонит гадость в обратную сторону, к городу. Но как она могла оказаться в озёрах Сои, ветром...
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