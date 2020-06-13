Красная пена добралась до озёр Сои. Это уже плохо, или пока ещё ничего страшного?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пена в реке - ещё понятно, из-за дождей нет течения, воду "держат", и ветер гонит гадость в обратную сторону, к городу. Но как она могла оказаться в озёрах Сои, ветром надуло? Как вариант.













Любопытно, в какой момент уже надо будет предпринимать какие-то меры. Кто ещё не знает, источник этой красной пены вот:





Как раз на днях о подобном говорил Петр Брыш (начальник городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды): «Мы постоянно отслеживаем малейшие изменения в окружающей среде. Внимательно наблюдаем за состоянием водных объектов, отбираем пробы. Если есть превышение загрязняющих веществ, находим виновного и привлекаем к ответственности, выдаем предписания и рекомендации по устранению нарушений. Контролируем соблюдение режима особо охраняемых природных территорий».