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Милиция изъяла 419 маек с принтом «ПСИХО3%», хотя все документы были в порядке. Это психоз?

13.06.2020 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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День вчера был жарким во всех смыслах. Сначала Лукашенко и КГК долго говорили про Бабарико и его якобы преступную деятельность, а потом сотрудники милиции Советского района Минска решили проявить бдительность и конфисковали у курьера магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСИХО3%». Рассказываем, что вообще происходит. 

Ситуация почти кинематографичная. В ста метрах от магазина на Машерова курьера Symbal.by отсановили милиционеры – мол, такой же красный Peugeot как у него проходит проверку по ДТП, поэтому надо ехать в РОВД. Курьер поехал, но его ждал сюрприз: пока проверяли машину, в ней нашли и футболки с принтом «ПСИХО3%», которые он вез с производства в магазин. Несмотря на то, что все накладные на товар у курьера были, милиционеры решили забрать 419 таких футболок на проверку. Об этом в своем Facebook рассказал директор магазина Павел Белоус. 

Милиционеры составили протокол изъятия, но копию протокола курьеру не дали: сказали, что с ним позже свяжутся. Тогда в отделение приехал сам Белоус, но и ему не дали никаких документов, которые бы подтверждали, что его товар забрала милиция. Павлу так же сказали ждать, когда с ним свяжутся. 

Тем же вечером Белоус провел стрим, где дополнил историю. Рассказал, что в ответ на действия милиционеров он захотел написать заявление о краже маек, потому что сделаны они легально, а документов об их изъятии ему никто не дает. Но у милиционеров тоже был ответ: по словам Павла, ему ответили, что за такое заявление его могут привлечь к ответственности за заведомо ложные показания. Потому что, мол, протокол есть и скоро его копию передали курьеру. Итог: маек нет, документов нет, объяснений тоже нет. 

Павел сказал, что не собирается убирать майки с принтом «ПСИХО3%» с сайта, где их можно заказать – потому что заказов на них много. Да и других товаров с таким же принтом на сайте много. Также Павел извинился перед своими клиентами, которые ждут свой заказ и дополнил: «Это всё ПСИХО3%». 

Если вы хотите поддержать Павла и его команду, можете заказать другие товары в магазине Symbal.by. Как говорят, солидарность у вас никто не отнимет. 

Читайте по теме: Не только Саша. Что еще по статистике в Беларуси 3%?

 
Теги: Минск
 
 
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