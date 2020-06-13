Супермаркеты сети Mart Inn распродают свои магазины в Бресте, но пока ещё работают. Что почём?

Источник материала: Виртуальный Брест

Сеть магазинов MART INN пришла в Брест в 2013 г. Работали они в условиях огромной конкуренции, прежде всего с Еврооптом. Один раз дошло до того, что Минторг приостанавливал работу всей торговой сети Mart Inn, впрочем, они быстро устранили нарушения, и вновь открылись.





А вот магазин на Берёзовке закрывался уже по инициативе самой сети . Впрочем, городские власти настояли, чтобы он работал . Это были магазины, в которых даже на Новый год можно было свободно и без очередей купить самое необходимое. Однако теперь, похоже, всё.





Информация о распродаже торговых объектов размещена на сайте realt.by

Магазин в Бресте, ул. Суворова 105А. Сдан в эксплуатацию: декабрь 2013 год; - 3,73 млн руб, 2 735 руб/кв.м

Магазин в Бресте, ул. Аэродромная 20 - 4,01 млн руб, 2 735 руб/кв.м

г. Брест, ул. Радужная, дом 24 (р-н Березовка) - до 2 735 руб/кв.м

г. Брест, ул. Костюшко, дом 1 (р-н Вычулки) Цена договорная

Здание специализированное розничной торговли г.Брест, ул.Пушкинская, д.102А - 4,75 млн руб, 3 282 руб/кв.м

Чтобы построить последнее указанное в списке здание, пришлось частично снести так называемую колонию Варбурга . Восстановление её требовало значительных средств, которые не смогли найти. А ещё на месте этого магазина энтузиасты обнаружили и успели сохранить множество еврейских надгробий . А ещё это место использовалось как концлагерь для военнопленных. Печальное место. Ещё когда здание строилось, высказывались мысли, что так делать нельзя, однако бизнес рискнул.





Похоже, теперь сеть будет сворачивать свой бизнес в Бресте. Потенциальным покупателем можно было бы назвать Санту, однако, такой большой комплекс магазинов, вероятно, даже для них будет проблемой.





Поживём, увидим, кто придёт на это место, которое пустым быть не должно. На данный момент торговые объекты продолжают функционировать в своём обычном режиме.