ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Супермаркеты сети Mart Inn распродают свои магазины в Бресте, но пока ещё работают. Что почём?

13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сеть магазинов MART INN пришла в Брест в 2013 г. Работали они в условиях огромной конкуренции, прежде всего с Еврооптом. Один раз дошло до того, что Минторг приостанавливал работу всей торговой сети Mart Inn, впрочем, они быстро устранили нарушения, и вновь открылись.

Супермаркеты сети Mart Inn распродают свои магазины в Бресте, но пока ещё работают. Что почём?

А вот магазин на Берёзовке закрывался уже по инициативе самой сети. Впрочем, городские власти настояли, чтобы он работал. Это были магазины, в которых даже на Новый год можно было свободно и без очередей купить самое необходимое. Однако теперь, похоже, всё.

Супермаркеты сети Mart Inn распродают свои магазины в Бресте, но пока ещё работают. Что почём?

Информация о распродаже торговых объектов размещена на сайте realt.by

  • Магазин в Бресте, ул. Суворова 105А. Сдан в эксплуатацию: декабрь 2013 год; - 3,73 млн руб, 2 735 руб/кв.м
  • Магазин в Бресте, ул. Аэродромная 20 - 4,01 млн руб, 2 735 руб/кв.м
  • г. Брест, ул. Радужная, дом 24 (р-н Березовка) - до 2 735 руб/кв.м
  • г. Брест, ул. Костюшко, дом 1 (р-н Вычулки) Цена договорная
  • Здание специализированное розничной торговли г.Брест, ул.Пушкинская, д.102А - 4,75 млн руб, 3 282 руб/кв.м

Чтобы построить последнее указанное в списке здание, пришлось частично снести так называемую колонию Варбурга. Восстановление её требовало значительных средств, которые не смогли найти. А ещё на месте этого магазина энтузиасты обнаружили и успели сохранить множество еврейских надгробий. А ещё это место использовалось как концлагерь для военнопленных. Печальное место. Ещё когда здание строилось, высказывались мысли, что так делать нельзя, однако бизнес рискнул.

Супермаркеты сети Mart Inn распродают свои магазины в Бресте, но пока ещё работают. Что почём?

Похоже, теперь сеть будет сворачивать свой бизнес в Бресте. Потенциальным покупателем можно было бы назвать Санту, однако, такой большой комплекс магазинов, вероятно, даже для них будет проблемой.

Супермаркеты сети Mart Inn распродают свои магазины в Бресте, но пока ещё работают. Что почём?

Поживём, увидим, кто придёт на это место, которое пустым быть не должно. На данный момент торговые объекты продолжают функционировать в своём обычном режиме.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сеть магазинов MART INN пришла в Брест в 2013 г. Работали они в условиях огромной конкуренции, прежде всего с Еврооптом. Один раз дошло до того, что Минторг...
 
Новости дня
Новости разные
 
Валерий Цепкало с юмором отреагировал на прогнозы, что следующим будет он
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
13.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика