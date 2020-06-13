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Супермаркеты сети Mart Inn распродают свои магазины в Бресте, но пока ещё работают. Что почём?
13.06.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сеть магазинов MART INN пришла в Брест в 2013 г. Работали они в условиях огромной конкуренции, прежде всего с Еврооптом. Один раз дошло до того, что Минторг
А вот магазин на Берёзовке
Информация о распродаже торговых объектов размещена на сайте
Чтобы построить последнее указанное в списке здание, пришлось частично снести так называемую
Похоже, теперь сеть будет сворачивать свой бизнес в Бресте. Потенциальным покупателем можно было бы назвать Санту, однако, такой большой комплекс магазинов, вероятно, даже для них будет проблемой.
Поживём, увидим, кто придёт на это место, которое пустым быть не должно. На данный момент торговые объекты продолжают функционировать в своём обычном режиме.
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Сеть магазинов MART INN пришла в Брест в 2013 г. Работали они в условиях огромной конкуренции, прежде всего с Еврооптом. Один раз дошло до того, что Минторг...
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