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МТБанк разрешил приходить с животными, Дабабыт дарит пиццу: топ новостей от банков за неделю
Источник материала: Tut.by
Внимание к банковской сфере на этой неделе выросло
Кошки, собаки, кролики и улитки: в МТБанк разрешили приходить с животными
— Теперь нашим клиентам не нужно оставлять своего любимого питомца на улице в одиночестве при посещении отделения и переживать за его безопасность, — говорят в
Пока это тестовый проект, и в формате Pet Friendly работает несколько отделений в Минске (
Определить их будет легко — по веселой наклейке со стилизованной лапой на дверях. При посещении отделений с животными важно помнить общепринятые правила по выгулу питомцев. Собаки должны быть на поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак (ростом до 25 сантиметров в холке), которых можно выводить на поводке без намордника. Собак и котов можно переносить на руках либо в специальных переносках.
«Пепперони» для держателей карточек Банка Дабрабыт
Если в сети пиццерий «ДОДО Пицца» оплатить покупку любой карточкой
Акция действует при оформлении заказа в ресторане, службе доставки и мобильном приложении «Додо Пицца», а так же во всех ресторанах сети кроме ул. П. Мстиславца, 11.
Предложение актуально до 11 июля.
Лимит по «КартаFUN» снова можно увеличить
Напомним, карту рассрочки из своих продуктов БПС-Сбербанк временно
Оформить карту можно в том числе и без справки по доходам, но лимит в этом случае составит 5 тысяч рублей. Максимальная сумма лимита для тех, кто принесет справку о зарплате, — 10 тысяч рублей.
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