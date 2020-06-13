МТБанк разрешил приходить с животными, Дабабыт дарит пиццу: топ новостей от банков за неделю

Источник материала: Tut.by

Внимание к банковской сфере на этой неделе выросло из-за событий вокруг Белгазпромбанка , куда пришли с обыском. Но были и хорошие новости — FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило в банках.

Кошки, собаки, кролики и улитки: в МТБанк разрешили приходить с животными



Фото с сайта МТБанка

— Теперь нашим клиентам не нужно оставлять своего любимого питомца на улице в одиночестве при посещении отделения и переживать за его безопасность, — говорят в МТБанке .

Пока это тестовый проект, и в формате Pet Friendly работает несколько отделений в Минске ( список есть на сайте банка ). Но если эта инициатива найдет отклик у клиентов банка, количество и география отделений может быть расширена.

Определить их будет легко — по веселой наклейке со стилизованной лапой на дверях. При посещении отделений с животными важно помнить общепринятые правила по выгулу питомцев. Собаки должны быть на поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак (ростом до 25 сантиметров в холке), которых можно выводить на поводке без намордника. Собак и котов можно переносить на руках либо в специальных переносках.

«Пепперони» для держателей карточек Банка Дабрабыт





Если в сети пиццерий «ДОДО Пицца» оплатить покупку любой карточкой Банка Дабрабыт на 25 рублей и выше, можно получить «Пепперони» (30 см) в подарок.

Акция действует при оформлении заказа в ресторане, службе доставки и мобильном приложении «Додо Пицца», а так же во всех ресторанах сети кроме ул. П. Мстиславца, 11.

Предложение актуально до 11 июля.

Лимит по «КартаFUN» снова можно увеличить



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

БПС-Сбербанк возобновляет возможность увеличения лимита по карте рассрочки «КартаFUN» для клиентов, получающих заработную плату, пенсии на счета в банке.

Напомним, карту рассрочки из своих продуктов БПС-Сбербанк временно убрал еще в конце марта. Но с 1 июня возможность покупать товары и платить за них частями вернулась , правда, без возможности повысить лимиты по старым картам. Теперь эта опция доступна всем.

Оформить карту можно в том числе и без справки по доходам, но лимит в этом случае составит 5 тысяч рублей. Максимальная сумма лимита для тех, кто принесет справку о зарплате, — 10 тысяч рублей.