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В Минске при столкновении трамвая и легковушки пострадали три человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 13 июня в Минске столкнулись легковушка и трамвай.
Как
В машину врезался трамвай, который ехал в попутном направлении. Водитель и два пассажира Opel получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.
К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства ДТП.
На прошлой неделе в Минском районе в аварию попали два микроавтобуса.
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Новости Беларуси. Утром 13 июня в Минске столкнулись легковушка и трамвай. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Ульяновской в...
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