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В Минске при столкновении трамвая и легковушки пострадали три человека

13.06.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 13 июня в Минске столкнулись легковушка и трамвай.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Ульяновской в сторону улицы Белорусской. В какой-то момент иномарка начала разворачиваться на запрещающий сигнал светофора.

В машину врезался трамвай, который ехал в попутном направлении. Водитель и два пассажира Opel получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждение.

К месту аварии выезжали сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства ДТП.

На прошлой неделе в Минском районе в аварию попали два микроавтобуса.

Одного из водителей зажало в машине – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Утром 13 июня в Минске столкнулись легковушка и трамвай. Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель Opel двигался по улице Ульяновской в...
 
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