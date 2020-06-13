SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Источник материала: ОНТ

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Старт произошел 13 июня в 12:21 по минскому времени. Трансляция запуска осуществлялась на сайте компании.

На орбиту будут выведены 58 спутников Starlink, а также три аппарата компании Planet Labs. Последние предназначены для мониторинга поверхности Земли.

Сеть Starlink должна обеспечить доступ в интернет пользователям на всей планете. Это будет осуществлено за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг).

Фото: spacex.com

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