В Минске Opel заехал под трамвай, пострадали три человека. Видео аварии

Источник материала: Tut.by

Водитель и два пассажира легковушки пострадали при столкновении с трамваем в Минске. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как рассказали в столичной ГАИ, водитель Opel ехал по улице Ульяновской со стороны улицы Ленина в направлении улицы Белорусской. При развороте на запрещающий сигнал светофора он столкнулся с трамваем, который двигался в попутном направлении.





В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.