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В Минске Opel заехал под трамвай, пострадали три человека. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Водитель и два пассажира легковушки пострадали при столкновении с трамваем в Минске. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
Как
В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.
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Авария произошла утром 13 июня на улице Ульяновской.
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