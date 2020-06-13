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В Минске Opel заехал под трамвай, пострадали три человека. Видео аварии

13.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель и два пассажира легковушки пострадали при столкновении с трамваем в Минске. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как рассказали в столичной ГАИ, водитель Opel ехал по улице Ульяновской со стороны улицы Ленина в направлении улицы Белорусской. При развороте на запрещающий сигнал светофора он столкнулся с трамваем, который двигался в попутном направлении.


В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили травмы и были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла утром 13 июня на улице Ульяновской.
 
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