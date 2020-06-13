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В д. Леплёвка Брестского района пропал мужчина. На его поиски выдвигается группа "Ангелов"
13.06.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание, Брест и Брестский район! Пропал Харик Анатолий Дмитриевич (27.04.1965 г.р.), проживающий по адресу: Брестский р-н, д. Леплёвка, ул. Новая, д. 9.
08.06.2020 около 10:00 уехал с места проживания в г. Брест и перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
Сбор поисковой группы!
Поиски пропавшего Харика Анатолия Дмитриевича (27.04.1965 г.р.)
Координатор: Александр +375292217200
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Внимание, Брест и Брестский район! Пропал Харик Анатолий Дмитриевич (27.04.1965 г.р.), проживающий по адресу: Брестский р-н, д. Леплёвка, ул. Новая, д. 9. 08.06.2020 около 10:00...
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