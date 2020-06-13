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В д. Леплёвка Брестского района пропал мужчина. На его поиски выдвигается группа "Ангелов"

13.06.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, Брест и Брестский район! Пропал Харик Анатолий Дмитриевич (27.04.1965 г.р.), проживающий по адресу: Брестский р-н, д. Леплёвка, ул. Новая, д. 9.

В д. Леплёвка Брестского района пропал мужчина. На его поиски выдвигается группа "Ангелов"

08.06.2020 около 10:00 уехал с места проживания в г. Брест и перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Сбор поисковой группы!

Поиски пропавшего Харика Анатолия Дмитриевича (27.04.1965 г.р.)
Время_и_место_сбора: 13.06.2020.
13:00, ул. Ковельскакя 105, Брест
форма одежды :лес, учитываем погодные условия. С собой сменный комплект одежды! 
С собой иметь перекус, вода. 

Обязательно средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и средства защиты от клещей.
При наличии симптомов ОРВИ оставайтесь, пожалуйста, дома!

Координатор: Александр +375292217200
Контактное лицо: Андрей +375 (29) 721-60-91

 
Теги: Брест
 
 
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  Внимание, Брест и Брестский район! Пропал Харик Анатолий Дмитриевич (27.04.1965 г.р.), проживающий по адресу: Брестский р-н, д. Леплёвка, ул. Новая, д. 9. 08.06.2020 около 10:00...
 
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