Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, Брест и Брестский район! Пропал Харик Анатолий Дмитриевич (27.04.1965 г.р.), проживающий по адресу: Брестский р-н, д. Леплёвка, ул. Новая, д. 9.





08.06.2020 около 10:00 уехал с места проживания в г. Брест и перестал выходить на связь с родными. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Сбор поисковой группы!

Поиски пропавшего Харика Анатолия Дмитриевича (27.04.1965 г.р.)

Время_и_место_сбора: 13.06.2020.

13:00, ул. Ковельскакя 105, Брест

форма одежды :лес, учитываем погодные условия. С собой сменный комплект одежды!

С собой иметь перекус, вода.



Обязательно средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и средства защиты от клещей.

При наличии симптомов ОРВИ оставайтесь, пожалуйста, дома!

Координатор: Александр +375292217200

Контактное лицо: Андрей +375 (29) 721-60-91