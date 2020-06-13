Должен ли водитель представляться во время проверки документов? ГАИ напоминает Правила дорожного движения

Источник материала: Вороновская газета





Работа инспектора ДПС неразрывно связана с постоянным мониторингом за состоянием технических средств, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Такой же важной частью работы является и контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения.

Очевидно, что убедиться в состоянии водителя инспектор сможет только в двух ситуациях: если повезет его на освидетельствование после совершения последним ДТП, либо, остановив его для проверки документов.

Первый случай не сулит ничего хорошего для тех, кто действует по Правилам (о нетрезвом водителе говорить здесь вовсе неуместно). Совершенное ДТП, даже самое незначительное, обернется финансовыми неприятностями, стрессом, потраченным временем…

Во втором случае интересы общества и спокойствие останутся нетронутыми – отвечать придется только нетрезвому водителю, остановленному инспектором.

Резонность такого вывода подтверждается серией всколыхнувших в последнее время автотрагедий, где причиной гибели людей становилось алкогольное опьянение водителя.

Несмотря на простоту выводов, есть отдельные граждане, которые при встрече с инспектором на дороге чаще вспоминают свои права, нежели обязанности. После остановки они пререкаются, а главной зацепкой является их предположение, что нет такой причины для остановки автомобиля, как «проверка документов».



Такая ситуация недавно развернулась в пригороде Гродно. Остановленный инспектором водитель отказался передавать для проверки документы. Все бы ничего — на тот случай, если водитель на самом деле забыл документы по одной из многих действительно возможных причин, у инспектора есть возможность проверить наличие «прав» дистанционно. Для этого водителю всего-то нужно назвать свои фамилию, имя, отчество и дату рождения. Однако в нашем случае водитель пошел ещё дальше – отказался представляться, а еще позже осуществлял видеосъемку ведения сотрудниками ГАИ административного процесса без получения на то соответствующего разрешения.

После предупреждений о том, что действия водителя являются неправомерными, так вести себя он не перестал. В соответствии с законодательством, сотрудники водителя задержали и доставили в РОВД. В отношении его был составлен административный протокол по статье 23.4 КоАП Республики Беларусь «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Судом Гродненского района нарушитель был подвергнут административному взысканию в виде административного ареста.

Нормативно-правовые акты, позволяющие сотрудникам ГАИ останавливать транспорт, находятся в общем доступе. Водителям, вспоминая о своих правах, не стоит забывать и об обязанностях.

По этому вопросу ранее давались разъяснения. Однако, для отдельно взятых водителей воз и ныне там. Они даже не задумываются, насколько опасными могут быть даваемые ими неправомерные советы для обычных законопослушных водителей.

Пресс-служба ГАИ Гродненской области