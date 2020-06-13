Sony рассказала, зачем решилась на выпуск двух PlayStation 5

Источник материала: Tut.by

Руководитель маркетингового отдела Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпел (Eric Lempel) в официальном блоге PlayStation рассказал о процессе разработки игровой приставки PlayStation 5. Об этом пишет 3DNews .





Эрик заявил, что финальный дизайн консоли определили несколько месяцев назад. Топ-менеджер также заметил, что в живую устройство выглядит «еще лучше». А еще Лемпел подробнее остановился на том, почему в компании решили выпустить сразу две версии консоли. Напомним: PS5 будет доступна как с приводом для дисков, так и без него.

«Идея заключается в том, что вторая PS5 демонстрирует рост цифрового бизнеса в последние годы. Многие наши клиенты изменили подход в приобретении наших продуктов. Часть моей работы и работы моей команды заключается в постоянном общении с покупателями, а также понимании того, что им нравится и чего они хотят. Есть сегмент потребителей, которые хотят перейти на цифровой формат», — заявил маркетолог.

Иных различий между девайсами нет. С точки зрения технических характеристик и производительности консоли идентичны. Правда, «цифровая» версия получилось чуть более «стройной» из-за отсутствующего дисковода.

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