Брестский блогер Сергей Петрухин из-за неоплаченных штрафов не сможет выехать за границу









В своем иске отдел принудительного исполнения просил суд принять необходимые меры в отношении Сергея Петрухина для исполнения прежних судебных решений, согласно которым брестский блогер был оштрафован на большие суммы.





Интересно, что это дело судья Алла Виноградова рассмотривала без участников процесса: обе стороны были проинформированы о судебном заседании и попросили, чтобы оно состоялось без их присутствия. По словам брестского правозащитника Владимира Величкина, который присутствовал на процессе, из озвученных материалов дела выяснилось, что штрафы якобы не были уплачены Петрухиным на протяжении почти двух лет.





У блогера есть банковские счета, но на них нет средств. Кроме того, у Сергея Петрухина имеется однокомнатная квартира, имущество в котором описано. При этом сотрудники отдела принудительного исполнения не могли его забрать, поскольку не имели доступа в помещение.





Владимир Величкин удивлен огромной задолженностью блогера: по словам правозащитника, на самом деле она на две трети меньше.





«Я спросил судью: откуда взялась такая большая сумма, так как я собственными глазами видел, как Сергей Петрухин показывает квитанции об уплате штрафов судебным исполнителям», – сказал Владимир Величкин.





В ответ судья Алла Виноградова пояснила, что возможно судебные исполнители не приняли во внимание все платежи, так как у них нет времени проверять поступление денег на счета в банке. В таких случаях, по словам судьи, Сергей Петрухин должен лично доставить квитанции исполнителям, чтобы они знали о произведенных платежах и указали их в документах.





В результате суд постановил, что есть основания из-за невыплаты штрафов ограничить Сергею Петрухину выезд за пределы Беларуси, а также управление автомобилем (поскольку у блогера есть водительские права) до тех пор, пока не будут выплачены штрафы, но не позднее 2025 года. Если Петрухин не погасит задолженность по штрафам, то к нему могут быть применены более жесткие санкции.