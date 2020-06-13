В Барановичах инвалиду для поездок подарили трехколесный велосипед

Источник материала: Виртуальный Брест

На стареньком трехколесном велосипеде житель Барановичей Виктор Бигель проехал сотни километров по дорогам Беларуси. Почему на трехколесном? Виктор – инвалид первой группы и относится к разряду людей с ограниченными возможностями. Но он не привык замыкаться в стенах своего дома, много общается через интернет, совершает с друзьями велосипедные путешествия.

Фото Бориса НОВОГРАНА

И вот старый велосипед пришел в негодность, что и расстроило Виктора: не сидеть же дома в инвалидном кресле! К тому же велосипеды нужной мужчине конструкции в нашей стране не выпускаются, а старый трехколесный «друг» был сделан своими силами из трех велосипедов.

11 июня во двор дома, где живет Виктор, приехали представители Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь и общественного объединения «Отклик». Они и вручили Виктору новенький трехколесный велосипед, предназначенный для передвижения людей с ограниченными возможностями.





– Велосипед был подобран в Германии и в составе гуманитарного груза, предоставленного благотворительной организацией CDH-Stephanus, ввезен в нашу республику, – рассказала начальник Барановичского межрайонного отдела Управления по Брестской области Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь Алла Кучура, вручая подарок.

– Спасибо, что услышали нашу просьбу и помогли сыну, – говорит Антон Бигель, отец Виктора.

Поблагодарил за подарок и Виктор, усевшись в седло сверкающего велика и проехав несколько метров по переулку. И можно быть уверенным, что он сумеет проехать многие километры и по дорогам родного края.