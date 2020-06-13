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«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

13.06.2020 15:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Березинский район. Съемочная группа программы «Центральный регион» побывала в неоготическом костеле, который дважды горел.

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Непростая, но внушающая надежды история и у костела Божьего Тела в Богушевичах. В начале XIX века здесь, в Березинском районе, находилась усадьба Свенторжецких. Но судьба семьи сложилась трагически. Представители этого рода участвовали в восстании Калиновского. Некоторые были сосланы, кто-то оказался в бегах. Поместье власти и вовсе приказали сжечь. Уцелел только храм. Тогда же местные жители стали использовать его как церковь. Католикам он вернулся только в 1919 году. 

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Татьяна Воюш, жительница агрогородка Богушевичи:
И все как бы ничего. Наступила революция, колхозы, коллективизация. Но в 1937 году ксендза, который был не местный, а приезжал из Березино, отправили в ссылку в Сибирь. Вместе с ним сторожа костела и всю его семью. Все храмы закрываются, все разграбляется. Одна женщина рассказывала: она шла со школы, а отсюда выносили иконы. И по фисгармонии прыгали мальчики и веселились.

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Несмотря на всю святость и красоту костела, после Великой Отечественной войны храм превратился в склад зерна. А потом уже к разрушению исторического наследия подключилась местная молодежь. 

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Татьяна Воюш:
Однажды сказали, что это памятник архитектуры. Повесили вывеску, убрали склад, установили замок. Но людям же все равно нужно где-то собираться. Поэтому замок сняли. Самостоятельно. И был случай: один парень уходил в армию, а другой только вернулся. И решили они это отметить. Так отметили, что развели тут костер. Вроде затушили. Но к утру он разгорелся вновь. Это где-то в 1968 году было. И стал костел бесхозным, заброшенным – все сгорело.

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Во время пожара костел сильно пострадал. Внутри было много деревянных конструкций. Но и этот случай не смог окончательно разрушить святое место. 

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

В двухтысячных костел получил шанс на вторую жизнь. Тогда началась его реставрация. Она еще не завершена. В будние дни храм редко посещают, и он закрыт на замок. Но по воскресеньям тут проводятся службы – для десяти прихожан с близлежащих населенных пунктов.

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Внутри храм выглядит довольно скромно. Но и прихожане ценят его не за убранство, а за особенную атмосферу. Создают ее они сами. Службы не обходятся без музыкального сопровождения. Александра Кривоносова хоть и живет в Польше, но при любой возможности старается приехать к родственникам в Березино и заодно заглянуть в Богушевичи. Берет с собой на имшу гитару и исполняет всем пришедшим на службу любимые мотивы. 

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Александра Кривоносова, прихожанка костёла Божьего Тела:
Мое предназначение по жизни – служить Богу. И это выражается и в моей профессии (работаю я доктором), и в пении на святой имше. Я очень радуюсь, когда мои песни откликаются в сердцах других. Более сознательно к Богу я пришла где-то в 15 лет. В Красном костеле это было, в Минске. Меня очень впечатлила игра на гитаре одной девушки. И с того момента я начала ходить туда каждое воскресенье. Потом пришел к нам молодой ксендз, стала собираться молодежь. Тут можно найти себя, настоящих друзей. Когда есть молодежь – есть будущее.

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Сейчас настоятелем костела является ксёндз Андрей Федоров. Сюда он приезжает из Березино. В городе храма нет, он только строится. Там службы Андрей проводит в местной каплице, больше напоминающей жилой дом. А потому едет в Богушевичи всегда с особыми чувствами. 

«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах

Андрей Фёдоров, настоятель костёла Божьего Тела:
Уже сколько лет тут проходит молитва. Поэтому это место уже намоленное, святое. И даже когда здесь церковь была – все равно молитва возносилась.

Люди в материале: Татьяна Воюш, Александра Кривоносова, Андрей Федоров

 
Теги: Минск
 
 
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Березинский район. Съемочная группа программы «Центральный регион» побывала в неоготическом костеле, который дважды горел.
 
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