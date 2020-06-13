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«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах
Источник материала: СТВ
Березинский район. Съемочная группа программы
Непростая, но внушающая надежды история и у костела Божьего Тела в Богушевичах. В начале XIX века здесь, в Березинском районе, находилась усадьба Свенторжецких. Но судьба семьи сложилась трагически. Представители этого рода участвовали в восстании Калиновского. Некоторые были сосланы, кто-то оказался в бегах. Поместье власти и вовсе приказали сжечь. Уцелел только храм. Тогда же местные жители стали использовать его как церковь. Католикам он вернулся только в 1919 году.
Несмотря на всю святость и красоту костела, после Великой Отечественной войны храм превратился в склад зерна. А потом уже к разрушению исторического наследия подключилась местная молодежь.
Во время пожара костел сильно пострадал. Внутри было много деревянных конструкций. Но и этот случай не смог окончательно разрушить святое место.
Внутри храм выглядит довольно скромно. Но и прихожане ценят его не за убранство, а за особенную атмосферу. Создают ее они сами. Службы не обходятся без музыкального сопровождения. Александра Кривоносова хоть и живет в Польше, но при любой возможности старается приехать к родственникам в Березино и заодно заглянуть в Богушевичи. Берет с собой на имшу гитару и исполняет всем пришедшим на службу любимые мотивы.
Сейчас настоятелем костела является ксёндз Андрей Федоров. Сюда он приезжает из Березино. В городе храма нет, он только строится. Там службы Андрей проводит в местной каплице, больше напоминающей жилой дом. А потому едет в Богушевичи всегда с особыми чувствами.
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«По фисгармонии прыгали мальчики». В нём хранили зерно и жгли костры, а сейчас молятся под гитару. Удивительная история костёла в Богушевичах
Березинский район. Съемочная группа программы «Центральный регион» побывала в неоготическом костеле, который дважды горел.
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