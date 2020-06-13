Карпенко: на летних каникулах детей нужно привлекать к общественно полезным делам

Источник материала: Виртуальный Брест

Летние каникулы должны пройти с пользой для детей, заявил министр образования Игорь Карпенко. Сегодня он посетил летний оздоровительный лагерь "Политехник" БНТУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.





"Во время каникул дети должны быть заняты, им должно быть интересно, они должны быть вовлечены в общественно значимую деятельность, чтобы это был активный отдых с пользой для ума и тела", - сказал Игорь Карпенко.

Как и все оздоровительные лагеря в Беларуси, "Политехник" откроет свои двери для детей 15 июня. Министр отметил: такие площадки очень важны. "Ребенок, не занятый в то время, когда родители на работе, который сам себе предоставлен, склонен к совершению правонарушений. В этом году совместно с МВД в Острошицком Городке на базе реабилитационного центра "Росток" вновь будет работать лагерь для подростков, которые требуют особого педагогического внимания. Там же одновременно организован лагерь для инвалидов-колясочников. И когда подростки, которые преступили закон, начинают соприкасаться с этими детьми, выступают в качестве волонтеров, помощников, они совершенно по-другому начинают смотреть на жизнь, - рассказал Игорь Карпенко. - У нас есть четыре учреждения закрытого типа: три ПТУ и одна спецшкола, куда по решению суда направляются подростки. Мы также организовываем их досуг во время каникул: ходят в походы, посещают театры, цирк, аквапарк. На базе 5-й отдельной бригады специального назначения в Марьиной Горке мы традиционно проводим спортивно-патриотический полевой лагерь для такой категории подростков. Конечно, все это для них очень важно".

Обращаясь к ребятам, которые будут воспитателями в лагере "Политехник", министр подчеркнул, что такая практика работы с детьми пригодится им в дальнейшем. "Сегодня работодатель смотрит не только на оценки в приложении к диплому, но и на то, насколько вы активны в общественно значимой деятельности. Это и участие в волонтерских проектах, и работа в студотрядах по вашему профилю будущей деятельности. Это тот багаж, с которым вы будете идти по жизни, конкурировать на этом жестком рынке труда. Умение общаться, коммуницировать важно для каждого специалиста. Это ценный опыт. Кроме того, во всем этом есть определенный элемент романтики. Это все непреходящие ценности. Ваша смена стартует уже в этот понедельник, и надеюсь, вы продумали все нюансы программы работы с детьми, чтобы те впечатления, которые они хотят получить от отдыха в лагере, оправдались. Вы тратите свое свободное время не напрасно. Все это пригодится вам в вашей профессиональной деятельности".

К слову, ребята к первой смене обустроили в лагере трассу, где все отдыхающие могут научиться кататься на лыжероллерах.