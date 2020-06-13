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В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

13.06.2020 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

13 июня на плацу Брестской Краснознамённой пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского слова присяги на верность Родине произнесли около 200 парней, призванных из Брестского, Могилёвского, Гомельского и Гродненского регионов.

В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

 

В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

 

С момента принятия присяги вся служба и каждый поступок военнослужащего будут сравниваться с ценой торжественной клятвы. Этот ритуал недаром называют государственным документом особой важности, нравственным ориентиром для каждого воина.

В течение месяца, находясь на учебном пункте, новобранцы проходили «курс молодого бойца» во время которого постигали азы начальной военной подготовки, получали знания и навыки для службы на государственной границе по специальности инспектор пограничной службы.

В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

 

Уже с первых дней «учебки» юноши привыкали к новому укладу жизнедеятельности, учились жить в воинском коллективе, воспитывали в себе качества, необходимые военнослужащим органов пограничной службы.

В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

 

Слова напутствия для молодых пограничников произнес первый заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генерал-майор Игорь Буткевич, который отметил символичность принятия присяги в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и пожелал каждому успехов в дальнейшей службе.

В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

 

После окончания учебного процесса молодых пограничников направят для дальнейшего прохождения службы в подразделения Брестской пограничной группы, где им будет предоставлена возможность совершенствовать своё мастерство в реальных условиях обстановки.

В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

 

В Брестской пограничной группе состоялось приведение нового пополнения к Военной присяге

 

       
       
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        13 июня на плацу Брестской Краснознамённой пограничной группы имени Ф.Э. Дзержинского слова присяги на верность Родине произнесли около 200 парней, призванных из...
       
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